Ve švédských volbách zvítězila opozice, premiér oznámil rezignaci

Konečné výsledky nedělních parlamentních voleb ve Švédsku potvrdily těsné vítězství současné středolevé opozice. Premiér Ulf Kristersson krátce po jejich zveřejnění oznámil rezignaci, uvedly agentury. Švédská veřejnoprávní televize SVT informovala o vítězství opozice už ve středu na základě svého propočtu po sečtení 99 procent hlasů.
Čtveřice opozičních stran získala v nedělním hlasování 176 poslaneckých křesel. Politická uskupení, která tvoří dosavadní vládu nebo ji podporují, nově v jednokomorovém parlamentu (Riksdag) obsadí 173 míst. Sečteny byly už všechny hlasy, nicméně výsledek ještě musí být formálně potvrzen, píše Reuters.
Výsledek voleb otevírá cestu ke změně vlády a očekává se, že do čela kabinetu se po čtyřech letech v opozici vrátí předsedkyně sociálních demokratů Magdalena Anderssonová. Sestavení vlády však pro ni bude vzhledem k napětí uvnitř levicového bloku složitým úkolem, napsala agentura AP. Reuters už dříve uvedl, že Strana středu odmítá vládnout společně s Levicovou stranou.
„Nyní je to předseda parlamentu, kdo povede další kroky na cestě k sestavení nové vlády. Aby mohla tato práce okamžitě začít, žádám tímto o uvolnění z funkce premiéra,“ uvedl ve čtvrtek Kristersson v dopise zveřejněném na síti X.
Parlament jmenuje nového premiéra, který bude pověřen vyjednáváním o sestavení vlády, nejdříve 29. září. Po volbách v roce 2022 trvalo sestavení vlády 37 dní, ale po volbách v roce 2018 dokonce 134 dní.
Kristerssonova menšinová pravicová vláda se od roku 2022 opírala o podporu protiimigračních Švédských demokratů, kteří mají kořeny v krajní pravici a neonacistickém prostředí. Toto uskupení si oproti minulým volbám pohoršilo. Získalo 17,5 procenta hlasů, o tři procenta méně než posledně. Podle agentury AFP se to stalo poprvé od roku 2010, kdy se dostalo do parlamentu.
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