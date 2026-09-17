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Ve švédských volbách zvítězila opozice, premiér oznámil rezignaci

ČTK
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Konečné výsledky nedělních parlamentních voleb ve Švédsku potvrdily těsné vítězství současné středolevé opozice. Premiér Ulf Kristersson krátce po jejich zveřejnění oznámil rezignaci, uvedly agentury. Švédská veřejnoprávní televize SVT informovala o vítězství opozice už ve středu na základě svého propočtu po sečtení 99 procent hlasů.

Ulf Kristersson, premiér, Švédsko
Ulf Kristersson, švédský premiérFoto: Reuters
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Čtveřice opozičních stran získala v nedělním hlasování 176 poslaneckých křesel. Politická uskupení, která tvoří dosavadní vládu nebo ji podporují, nově v jednokomorovém parlamentu (Riksdag) obsadí 173 míst. Sečteny byly už všechny hlasy, nicméně výsledek ještě musí být formálně potvrzen, píše Reuters.

Výsledek voleb otevírá cestu ke změně vlády a očekává se, že do čela kabinetu se po čtyřech letech v opozici vrátí předsedkyně sociálních demokratů Magdalena Anderssonová. Sestavení vlády však pro ni bude vzhledem k napětí uvnitř levicového bloku složitým úkolem, napsala agentura AP. Reuters už dříve uvedl, že Strana středu odmítá vládnout společně s Levicovou stranou.

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„Nyní je to předseda parlamentu, kdo povede další kroky na cestě k sestavení nové vlády. Aby mohla tato práce okamžitě začít, žádám tímto o uvolnění z funkce premiéra,“ uvedl ve čtvrtek Kristersson v dopise zveřejněném na síti X.

Parlament jmenuje nového premiéra, který bude pověřen vyjednáváním o sestavení vlády, nejdříve 29. září. Po volbách v roce 2022 trvalo sestavení vlády 37 dní, ale po volbách v roce 2018 dokonce 134 dní.

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Kristerssonova menšinová pravicová vláda se od roku 2022 opírala o podporu protiimigračních Švédských demokratů, kteří mají kořeny v krajní pravici a neonacistickém prostředí. Toto uskupení si oproti minulým volbám pohoršilo. Získalo 17,5 procenta hlasů, o tři procenta méně než posledně. Podle agentury AFP se to stalo poprvé od roku 2010, kdy se dostalo do parlamentu.

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