Ve Státní dumě bude 49 veteránů z války proti Ukrajině

Do Státní dumy, tedy dolní komory ruského parlamentu, se podle vládnoucí strany Jednotné Rusko dostanou desítky jí podporovaných veteránů z ruské invaze na Ukrajinu. Strana nejprve informovala o 86 zvolených účastnících války, později jejich počet upravila na 49. Ukrajina se rozsáhlé ruské vojenské agresi brání pátým rokem.
Šéfka ústřední volební komise Ella Pamfilovová podle serveru Meduza uvedla, že k volbám do Státní dumy se zaregistrovalo celkem 186 účastníků a veteránů takzvané „speciální vojenské operace“, jak Moskva nazývá svůj vojenský vpád do sousední země. Jednotné Rusko uvedlo, že za něj kandiduje 82 účastníků války, napsal nezávislý portál.
Jednotné Rusko, které podporuje prezidenta Vladimira Putina, podle očekávání volby do dolní komory parlamentu ovládlo. Podle téměř kompletních oznámených výsledků získá zřejmě 355 poslaneckých mandátů z celkových 450, což je dosud nejvíce. Do Státní dumy se dostanou pravděpodobně ještě zástupci pěti dalších stran, které jsou loajální Kremlu. Kvůli tomu, že se hlasování nesměla zúčastnit skutečná opozice a v zemi je tvrdě potlačována svoboda tisku i projevu, jsou volby v zahraničí označovány za neférové a nedemokratické.
Tajemník generální rady Jednotného Ruska Vladimir Jakušev v pondělí médiím řekl, že za jeho politické uskupení se do Státní dumy podle předběžných výsledků dostane zhruba 86 veteránů z války proti Ukrajině. Zprávu o Jakuševově vyjádření vydala státní agentura RIA Novosti, která ji ale brzy stáhla s vysvětlením, že o to požádala tisková služba Jednotného Ruska „kvůli upřesnění údajů“, napsala ruská služba stanice BBC. Další ruská státní agentura TASS později - také s odvoláním na Jakuševa - napsala, že za Jednotné Rusko podle předběžných informací zasedne v dumě 49 účastníků války proti Ukrajině.
Agentura AP před volbami ke kandidujícím účastníkům invaze napsala, že je Kreml prezentoval jako součást ruské „skutečné elity“ a snažil se tak ukázat, že veteráni této války zaujmou v civilním životě čestné místo. Jen málokterý analytik však věří, že by většina z nich někdy získala skutečný vliv ve vládnoucí vrstvě, tento krok považují spíše za způsob, jak přilákat další dobrovolníky do zbraně, napsala dále AP.
Nynější volby do Státní dumy, které se konaly od pátku do neděle, byly první od ruského vpádu na Ukrajinu. Nezávislá média přitom opakovaně informují o ruských navrátilcích z fronty, kteří se zaplétají do napadení, opileckých rvaček i případů zabití - některé z těchto činů spáchali muži, kteří byli do armády naverbováni z vězení, uvedla AP.
Mohlo by vás také zajímat: Největší ukrajinský dronový a raketový útok na Rusko od začátku války.
Němec si vezl z Česka domů prostitutku, neměla doklady. Teď je podezřelý z převaděčství
Policie v Bavorsku zastavila Němce, který si k sobě domů vezl z českého nevěstince prostitutku. Protože žena původem z Nigérie neměla žádné platné cestovní doklady, bude se nyní muž zodpovídat z napomáhání k nelegálnímu překročení hranic, napsal zpravodajský portál TAG24.
Zpomalte. Pravidelný únik mimo signál předchází vyhoření
Displej zhasne, signál zmizí a ticho lesa najednou působí téměř hlasitě. Vaše pozornost, po celý týden tříštěná desítkami notifikací, e-mailů a nepřetržitým proudem informací, se začíná pomalu skládat zpět.
Ministři G7 varují před eskalací v Jemenu, Húsíové mají okamžitě zastavit útoky
Jemenští povstalečtí Húsíové musí okamžitě zastavit veškeré vojenské akce, hrozby a útoky proti námořní dopravě. V prohlášení, které bylo zveřejněné v noci na úterý, to zdůraznili ministři zahraničí zemí skupiny G7 na okraj zasedání Valného shromáždění OSN. Informovala o tom agentura AFP.
ŽIVĚ Ukrajina hlásí tři mrtvé po ruských útocích na průmyslové podniky
Rusko v noci na úterý zaútočilo na průmyslové podniky v Dněpropetrovské oblasti. Zasáhlo Kryvyj Rih, Pavlohrad a Dnipro, ohlásil na telegramu šéf oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža. Zahynuli tři lidé, šest utrpělo zranění.