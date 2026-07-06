Ve srílanské věznici vypukly nepokoje, vyžádaly si přes 20 obětí

Při nedělních násilnostech ve věznici na Srí Lance bylo zabito 25 lidí a sto dalších utrpělo zranění. S odvoláním na policejní a zdravotnické zdroje to v pondělí uvedla agentura Reuters, zatímco agentura AFP uvádí 23 mrtvých. Za potyčkami stojí dvě znesvářené skupiny, které obchodují s drogami.
Násilnosti začaly podle úřadů v neděli večer ve věznici, která se nachází na předměstí srílanské metropole Kolombo a kde je téměř 10 tisíc vězňů. „Situace se úplně vymkla kontrole,“ řekl AFP anonymní policejní zdroj. „Čtyři dozorci byli zabiti, když se snažili výtržnosti ukončit,“ dodal.
Nejméně 19 vězňů a čtyři dozorci byli zabiti, píše AFP. Poté, co se o potyčkách dozvěděly vězeňkyně, shromáždily se na střechách vězení. Část se pod nimi ale zřítila a řada z nich utrpěla zranění.
V nemocnici Negombo, kam byli zranění převezeni, se někteří z nich potýkají i se střelnými zraněními. AFP to sdělila ředitelka nemocnice Pušpa Gamlathová.
Na pomoc s násilnostmi byly povolány také policejní zásahové jednotky, které však nezasáhly v areálu věznice, před kterou se shromáždily rodiny vězňů.
V prosinci 2020, během pandemie covidu-19, vypukla ve srílanských věznicích vzpoura, při níž zahynulo 11 lidí a přes 100 dalších utrpělo zranění. Tehdejší vláda na ostrově na násilnosti reagovala propuštěním stovky vězňů.
Ve věznicích na Srí Lance je podle oficiálních statistik 41.250 lidí, což je podle AFP čtyřikrát více než kapacita nápravných zařízení.
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Ve věznicích na Srí Lance
je podle oficiálních statistik 41.250 lidí, což je podle AFP čtyřikrát více než kapacita nápravných zařízení.
bat nim
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