Ve Španělsku zastřelili Čecha podezřelého z podílu na vraždě

Ve Španělsku někdo zastřelil Čecha, který byl podezřelý z podílu na vraždě, psal ve středu server BBC a španělská média. Policie zastřelení muže potvrdila. Čin se stal v neděli v obci Torrevieja na jihu země. Český občan byl podezřelý z podílu na vraždě jednoho Brita ve Španělsku v roce 2024.
Podle BBC španělská policie potvrdila, že vyšetřuje "vraždu třiatřicetiletého Čecha". Další podrobnosti odmítla uvést.
Podle místních médií byl Čech stíhán na svobodě a nesměl opustit jih Španělska. Média také tvrdí, že český občan spolupracoval při objasňování případu vraždy, ve kterém byl jeden čas hlavním podezřelým. Kvůli vraždě severoirského občana na konci roku 2024 španělské úřady stíhaly také jednoho Brita.
Vážně poraněné dítě zemřelo, policisté zadrželi jeho otce. Čin šetří jako vraždu
Policisté vyšetřují vraždu dítěte na Lounsku. V souvislosti s případem zadrželi příbuzného. Informovali o tom na sociální síti X. Událost se stala v úterý večer. Dítě dnes v nemocnici podlehlo vážným zraněním, která při trestném činu utrpělo.
ŽIVĚUkrajina podle Bratislavy přepravu ropy neobnoví. Tranzit se měl spustit ve středu
Ukrajina v nejbližších dnech přepravu ropy na Slovensko ropovodem Družba neobnoví, informovalo ve středu slovenské ministerstvo hospodářství. Opětovné spuštění tranzitu suroviny bylo po opakovaných odkladech naposledy podle Bratislavy plánováno na základě oznámení Kyjeva na středu.
ŽIVĚCIA vyzbrojuje Kurdy, chce v Íránu vyvolat lidové povstání, uvádí stanice CNN
Americká Ústřední zpravodajská služba podle televizní stanice CNN pracuje na vyzbrojení kurdských sil s cílem vyvolat lidové povstání v Íránu.
ŽIVĚSněmovna řeší uvázlé turisty. Vláda selhala, tvrdí opozice
Starostové a Piráti viní vládu ze selhání. Kritizují především komunikaci o uvázlých turistech na Blízkém východě. Senátoři chtějí v závěru dnešní schůze jednat o pomoci českým občanů.
Babiš získal překvapivého spojence. Rival mu chválí zabavování podezřelého majetku
Vláda Andreje Babiše (ANO) pokračuje ve svém tažení proti nelegálně získanému jmění. Díky zákonu o odčerpání protiprávního majetku a novele zákona o policii získají vyšetřovatelé mimořádné pravomoci. Teď to navíc vypadá, že premiér bude mít pro své plány překvapivého spojence z opozičních lavic.