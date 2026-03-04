Přeskočit na obsah
Benative
4. 3. Stela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Ve Španělsku zastřelili Čecha podezřelého z podílu na vraždě

ČTK

Ve Španělsku někdo zastřelil Čecha, který byl podezřelý z podílu na vraždě, psal ve středu server BBC a španělská média. Policie zastřelení muže potvrdila. Čin se stal v neděli v obci Torrevieja na jihu země. Český občan byl podezřelý z podílu na vraždě jednoho Brita ve Španělsku v roce 2024.

Malaga,,Spain,-,September,17,,2017,-,Police,On,The
Španělská policie, ilustrační foto.Foto: Aktuálně.cz
Reklama

Podle BBC španělská policie potvrdila, že vyšetřuje "vraždu třiatřicetiletého Čecha". Další podrobnosti odmítla uvést.

Podle místních médií byl Čech stíhán na svobodě a nesměl opustit jih Španělska. Média také tvrdí, že český občan spolupracoval při objasňování případu vraždy, ve kterém byl jeden čas hlavním podezřelým. Kvůli vraždě severoirského občana na konci roku 2024 španělské úřady stíhaly také jednoho Brita.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama