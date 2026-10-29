Ve Španělsku začal třídenní státní smutek za oběti srážky vlaků, zemřelo 68 lidí

Ve Španělsku ve čtvrtek začal třídenní státní smutek za oběti středeční srážky dvou vysokorychlostních vlaků, při níž zemřelo 68 lidí a desítky dalších osob utrpěly zranění. Bilance nemusí být konečná.
Desítka zraněných je v kritickém stavu a hasiči, policisté a vojáci pokračují v odstraňování trosek několika vagonů a pátrají po případných dalších obětech, píší místní média. Nemocnici v Toledu, kde je část zraněných, navštíví ve čtvrtek král Felipe VI. s manželkou.
Odborový svaz strojvedoucích Semaf ve čtvrtek zahájil 24hodinovou stávku za zlepšení bezpečnosti na španělské železnici.
V obci Urda v provincii Toledo, kde se nejhorší železniční neštěstí ve Španělsku od roku 2013 ve středu stalo, se v místní škole shromáždily desítky lidí, kteří pátrají po svých blízkých.
"Lidé jsou v šoku, některým ještě plně nedošlo, co se stalo. Jiní prožívají hněv, smutek či úzkost," popsala agentuře AFP psycholožka Červeného kříže Carmen Garcaiová.
Španělské úřady zřídily čtyři pracoviště - v Madridu, Toledu, Córdobě a Seville, kde mohou příbuzní obětí poskytnout vzorky DNA kvůli identifikaci. Na té pracuje i institut forenzní medicíny v Toledu, který kvůli velkému počtu obětí zřídil provizorní márnici s chladícími kontejnery, protože jeho kapacita je jen 30 těl, napsal deník El País.
Dva vlaky se srazily na trati Madrid - Sevilla ve středu ráno krátce před devátou hodinou. V jednom bylo téměř 400 lidí a ve druhém 147. Tragédie se stala asi dvacet minut poté, co selhal bezpečnostní systém LZB, který má zabránit tomu, aby se dva vlaky ve stejnou dobu nacházely na stejném místě.
Kvůli výpadku počítačového systému se na úseku dlouhém 69 kilometrů zastavilo šest vlaků a řízení v krizové situaci přešlo na dispečery společnosti Adif v železniční stanici Madrid-Atocha.
Ti podle několika audionahrávek, z nichž citují španělská média, pak dali vlakům pokyn, aby se opět rozjely. Jeden z nich, který stál před stanicí Urda, ale zřejmě pokyn k jízdě nedostal, a do něj pak zezadu narazil vlak společnosti Renfe.
Šlo o úsek, kde se může jet rychlostí až 200 kilometrů za hodinu. Podle některých médií ale pravidla stanoví, že po výpadku systému LZB mají vlaky zpočátku jet pouze rychlostí 40 kilometrů za hodinu.
Trať Madrid - Sevilla je podle místních médií poslední v zemi, která má bezpečnostní systém LZB; ostatní už jsou vybaveny modernějším systémem ERTMS. Na téže trati se letos v lednu u obce Adamuz v provincii Córdoba v regionu Andalusie srazily dva osobní vlaky poté, co několik posledních vagonů jednoho z nich vykolejilo a narazilo v protisměru do druhé soupravy.
V obou vlacích bylo dohromady asi 500 lidí, z nichž 46 zemřelo. Důvodem vykolejení byla zlomená kolejnice, kterou ale monitorovací systém neohlásil.
Nejhorší železniční neštěstí ve Španělsku za poslední půlstoletí se stalo v červenci 2013, kdy nedaleko nádraží ve městě Santiago de Compostela na severozápadě Španělska ve vysoké rychlosti v ostré zatáčce vykolejil vysokorychlostní vlak; zemřelo 80 lidí. Ze zabití z nedbalosti byl tehdy obviněn strojvedoucí.
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