V předčasných parlamentních volbách ve Španělsku podle průzkumů zveřejněných po uzavření volebních místností zvítězila opoziční konzervativní Lidová strana (PP). Těsně porazila socialisty (PSOE) dosavadního premiéra Pedra Sáncheze, uvedla agentura Reuters.
Třetí místo průzkumy přisuzují krajně pravicové straně Vox, s jejímiž poslanci by PP měla dostatek hlasů na sestavení většinové koaliční vlády.
Připravujem podrobnosti.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
Horníček umlčel blázny, famózně vychytal favorita. Teď už se řeší jen jeho vlasy
Brankář Lukáš Horníček pomohl famózním výkonem v anglické lize k senzaci, fotbalisté Newcastlu i díky němu vyhráli na stadionu druhého Brightonu 1:0. Čisté konto vychytal i další český gólman Antonín Kinský, rovněž jeho Tottenham slavil vítězství na půdě soupeře, v Sunderlandu triumfoval 2:0.
Nový kouč Sparty dostal ideálního soupeře na rozjezd. Na Zlín stačil i slabý výkon
Norský kouč Ronny Deila odstartoval angažmá u fotbalistů Sparty vítězstvím. Cestu k němu měl umetenou, neboť premiéru prožil v utkání se Zlínem. Pražský celek v utkání 16. ligového kola herně nijak nenadchl, i slabý výkon mu ovšem stačil k jednoznačnému triumfu 3:0 nad beznadějně posledním týmem tabulky.
Poprvé od konce studené války. Armáda volá zpět sto tisíc veteránů
Sto tisíc britských záložáků dostalo dopis od velitelství britských ozbrojených sil. Mají aktualizovat své údaje, aby mohli být povoláni zpět do služby. Nic takového se nestalo od konce studené války. Velká Británie se připravuje na možnost rozsáhlého vojenského konfliktu.
Pod světly triumfoval Antonelli, pilotu druhého Mercedesu nabízel vítězství
Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál závod formule 1 v Kataru před týmovým kolegou Georgem Russellem. Pod umělými světly si čtvrtý Max Verstappen v Red Bulu zajistil druhé místo v MS.
Přenos skončil Zlín - Sparta 0:3. Pražané vezou z premiéry norského trenéra tři body
Sledovali jsme online utkání 16. kola fotbalové Chance Ligy.