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Zahraničí

Ve Španělsku se srazily dva rychlovlaky. Na místě je nejméně 10 mrtvých

ČTK
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Dva vysokorychlostní vlaky se dnes ráno srazily v centrálním Španělsku mezi obcemi Los Yébenes a Urda v provincii Toledo. Podle španělských médiích zemřelo nejméně deset lidí. Zprávy hovoří také o řadě zraněných. Dva vagony vykolejily a spadly ze svahu. Příčiny nehody zatím nejsou jasné, uvedla agentura Reuters.

Spain Train Crash
Ke srážce dvou vlaků došlo v centrálním Španělsku. Na místě je nejméně deset mrtvých.Foto: CTK – Juanma Jiménez
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Nehoda přerušila provoz na vysokorychlostní trati spojující Madrid s Andalusií. Podle španělského deníku El País se srazily vlak AVE státního dopravce Renfe, který jel z Madridu do Sevilly, a souprava soukromého dopravce Iryo, která mířila opačným směrem.

Železniční správce Adif na síti X oznámil přerušení provozu kvůli srážce, bližší podrobnosti ale zatím nesdělil.

Na místo vyrazily záchranné složky včetně hasičů, zdravotnických vrtulníků a mobilních jednotek intenzivní péče. Přesný počet zraněných ani případných obětí zatím nebyl zveřejněn.

Vlak Renfe podle El País několik minut před nehodou zpomalil a zastavil kvůli problémům s provozem na trati. Není však jasné, zda to se srážkou souviselo.

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