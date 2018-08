Ve Španělsku se na hudebním festivalu zřítila pod davem lávka, 130 lidí se zranilo

před 24 minutami

Několik desítek lidí se v neděli večer zranilo v severošpanělském pobřežním městě Vigo, když se pod nimi zřítila dřevěná lávka postavená pro účastníky hudebního festivalu. Podle serveru BBC zranění utrpělo 130 lidí a stav čtyř je vážný. Dřevěná lávka dlouhá 30 a široká 10 metrů se pod davem prolomila a část lidí spadla do moře. Podle svědků nastala panika a lidé se snažili dostat do bezpečí. O zraněné se začali starat zdravotníci a do vody byli vysláni potápěči, aby zkontrolovali, zda někdo nezůstal uvězněn pod konstrukcí. Policie nemá zprávu, že by si neštěstí vyžádalo lidské životy. Incident se stal krátce před půlnocí, kdy přítomní sledovali vystoupení rapového umělce Relse B z Mallorky.