Obří korupční skandál ve Španělsku. Lídři vládní strany mají jít vězení, hrozí pád premiéra

Španělské soudy v korupční kauze Gürtel uvalily na členy vládnoucí Lidové strany (PP) tresty ve výši až 38 let. Opoziční socialisté podali návrh na vyslovení nedůvěře celé vlády premiéra Mariana Rajoye.

Madrid - Španělskou vládou otřásá obří korupční skandál, který vyústil v návrh na vyslovení nedůvěry. V pátek ho podala opoziční Socialistická strana.

Stalo se tak den poté, co soudy vynesly rozsudky v největší korupční aféře v zemi za poslední desetiletí. Ta se týkala téměř třiceti regionálních funkcionářů vládní Lidové strany (PP), kteří měli v letech 1999 až 2009 ovlivňovat veřejné zakázky.

Padly vysoké tresty. Bývalý pokladník lidovců Luis Bárcenas dostal 33 let a k tomu pokutu 44 milionů eur. Jeho manželka Rosalía Iglesiasová byla odsouzena na 15 let. Za mřížemi také skončil někdejší madridský radní Alberto López Viejo, který ve vězení stráví 31 let a bývalý starosta madridského předměstí Majadahonda Guillermo Ortega dokonce 38 let.

Nejvyšší trest 51 let vězení dostal podnikatel Francisco Correa, podle něhož se kauza i jmenuje. Říká se jí kauza Gürtel, což je německý výraz pro pásek (Correa znamená španělsky pásek, pozn. red.). Correa už dříve soudu přiznal, že lidovcům posílal část peněz, které získal ze zmanipulovaných veřejných zakázek. Correa si už odpykává třináctiletý trest, k němuž byl loni odsouzen v jiném bodě obžaloby.

Podporu případnému návrhu na vyslovení nedůvěry vlády už ve čtvrtek přislíbil lídr radikálně levicové strany Podemos Pablo Iglesias. Ukončením vládní spolupráce dál hrozí šéf liberální strany Ciudadanos Albert Rivera.

Poprvé byla odsouzena celá politická strana

"Rozsudek znamená zkoušku pro reputaci Španělska před celým světem," oznámil Pedro Sánchez, lídr španělských socialistů (PSOE). "A také zkouší odolnost našich institucí a otevírá otázku, kam položíme laťku naší demokracie."

Vysokou pokutu dostala i samotná strana PP, kterou nyní vede premiér Mariano Rajoy. Za profitování z korupce musí zaplatit pokutu přes 245 000 eur (6,3 milionu korun). Vedení lidovců už ve čtvrtek oznámilo, že se proti verdiktu odvolá, neboť "v žádném z případů o činech nevědělo".

Rozsáhlá korupční síť zahrnovala podnikatele, funkcionáře a radní za PP, kteří byli obžalováni z korupce, zpronevěry, daňových podvodů či falšování dokumentů. Podle listu ABC jde o vůbec první případ odsouzení španělské politické strany jako právnické osoby.

