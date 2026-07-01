Ve Španělsku kvůli vysokým červnovým teplotám zemřelo nejméně 1028 lidí

Ve Španělsku je vysokým červnovým teplotám připisováno nejméně 1028 úmrtí. Vyplývá to z údajů Zdravotního institutu Karla III. v Madridu, o kterých informovala agentura AFP. Jednalo se o druhý nejteplejší červen v historii španělského měření s průměrnou teplotou o 3,2 stupně Celsia vyšší, než je obvyklé. Druhou polovinu června výrazně poznamenala extrémní vlna veder, která zasáhla většinu Evropy.
Počet obětí spojovaných s vedry je více než dvojnásobný oproti červnu 2025, který byl podle španělské meteorologické služby (Aemet) nejteplejším červnem v historii měření. Tehdy si vysoké teploty vyžádaly 407 životů.
Podle Aemet bylo letošní první pololetí ve Španělsku vůbec nejteplejší od začátku měření. Průměrná teplota za prvních šest měsíců roku se pohybovala 1,6 stupně Celsia nad normálem.
Vlna veder, která sežehla Evropu koncem června, byla nejhorší, jakou kdy kontinent zažil. Podle vědců ze skupiny World Weather Attribution by bylo takové počasí bez globální změny klimatu prakticky nemožné.
V Německu, Polsku, Česku, na Slovensku a v Maďarsku byly překonány historické teplotní rekordy. V Británii a ve Švýcarsku padla červnová maxima. Rekordnímu vedru čelila také Francie, kde nejvyšší denní teploty v uplynulém týdnu pravidelně překonávaly hranici 40 stupňů. Od minulé středy zemřelo ve Francii o 1000 lidí více, než by odpovídalo normálu.
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