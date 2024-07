Dvě mrtvé a čtyři zranění po sesuvu půdy ve slovenských Tatrách. Oběťmi jsou i Češi

Dva lidé přišli o život a několik dalších bylo zraněno po sesuvu půdy v Belianských Tatrách na Slovensku. Mezi mrtvými je i Češka a další Češi byli zraněni, řekla České televizi Aneta Kovářová z odboru komunikace českého ministerstva zahraničí. Sesuv zasáhl v Monkově dolině přístřešek, pod kterým se před silnou bouřkou schovalo 16 lidí.

Slovenská horská záchranná služba (HZS) informovala o dvou mrtvých a čtyřech zraněných, ostatní turisté ze skupiny podle ní nebyli zraněni nebo utrpěli jen povrchová poranění. Operační středisko slovenských záchranářů uvedlo, že do nemocnice v Popradu byl převezen 57letý muž s pohmožděninami nohy, dále 50letý muž s poraněním hrudníku a nezletilá osoba s poraněním holeně.

"Sesuv kamenné laviny na Slovensku má bohužel dvě oběti. Jednou z obětí je i česká občanka," řekla ČT Kovářová. "Mezi zraněnými jsou také čeští občané, nicméně jedná se o lehká zranění. Náš zastupitelský úřad v Bratislavě je prostřednictvím naší konzulky v kontaktu, situaci řeší," doplnila. Slovenská média původně s odvoláním na starostu nedaleké obce Ždiar Pavla Bekeše uvedla, že oběťmi byly Slovenka a Polka.

"Zranění Češi jsou snad už v nemocnici," řekl televizi Markíza starosta Bekeš. Jejich počet ale neupřesnil. O dvou mrtvých ženách informoval také slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba.

Ministr Taraba podobně jako HZS psal o lavině bahna, která s sebou strhla kamení a stromy. Na záběrech a nahrávce, které HZS zveřejnila na svém webu, lze vidět nánosy bahna, vody a popadaných stromů. To podle HZS komplikovalo příchod záchranářů na místo neštěstí, které tam postupně vysadil vrtulník. Zranění byli z místa přepraveni letecky do Ždiaru, kde je převzali do péče posádky sanitek. Letecky byla evakuována i část uvázlých turistů, zbylí pak v doprovodu horských záchranářů sestoupili do údolí. Na místě pomáhal také vrtulník horských záchranářů z Polska.

Bekeš televizi Markíza řekl, že zorganizoval skupinu dobrovolníků, jakmile se dozvěděl, že v horách uvázli turisté. Mezi turisty pod přístřeškem byli podle těchto informací Slováci, Poláci i Češi. HZS vyjádřila vděk nejen záchranářům, ale i pracovníkům Tatranského národního parku, Bekešovi, obyvatelům Ždiaru a dalším lidem, kteří se podíleli na záchranné akci.

Monkovou dolinou protéká potok. Voda tam nyní strhla několik mostů, uvedla televize Joj a dodala, že turisté byli varováni, aby nechodili do hor. V dané oblasti byl vyhlášen stav nouze.

Vše začalo v půl dvanácté, kdy v obci vyhlásili třetí stupeň povodňové aktivity, a pak po poledni i stav nouze. Intenzita deště a krupobití byla tak silná, že hladina vodního toku doslova stoupala před očima, popsal situaci starosta Ždiaru podle webu Sme.

Oblastí vede nedávno otevřená naučná stezka, turistů tam proto bylo mnoho. Jde také o hlavní přístupovou cestu do Belianských Tater, uvedl deník Sme. Dodal, že správa Tatranského národního parku na sociální síti upozornila na sesuv půdy, takže turistická stezka je Monkovou dolinou neprůchodná. "Zeleně značená stezka je uzavřená až do odvolání. Uvedenému místu je nutné se vyhnout a neplánovat si v tomto úseku túry ani v příštích dnech," varovala správa.