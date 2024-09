Ve skupině útočící na Nord Stream byli hlavně civilisté. Velel jí bývalý člen SBU

Členy skupiny, která před dvěma lety poškodila plynovody Nord Stream, byli převážně ukrajinští civilisté, velel jim ale bývalý člen ukrajinských tajných služeb Roman Červinskyj. S odvoláním na své rešerše o tom informoval německý časopis Der Spiegel.

Únik zemního plynu z plynovodu Nord Stream 1. | Foto: Swedish Coast Guard/Handout via TT News Agency/via REUTERS

Potrubí Nord Stream 1 a Nord Stream 2, která měla přivádět plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře, byla poškozena při sérii explozí přesně před dvěma roky, 26. září 2022.

Podle časopisu Der Spiegel byli členy "sabotážního komanda" ukrajinští potápěči, kteří nebyli příslušníky žádné z ukrajinských ozbrojených složek či tajných služeb.

V čele skupiny ale stál bývalý člen tajných služeb SBU a HUR Červinskyj, který tým sestavil, nechal vycvičit a poslal do akce. Hledal přitom cíleně potápěče, kteří byli schopni ponoru se do hloubky až 100 metrů a byli ochotni podstoupit s tím spojená zdravotní rizika. Přímo na palubě jachty Andromeda, na které se sabotážní skupina ze severoněmeckého Rostocku plavila do blízkosti ropovodů, velel příslušník ukrajinské armády.

Der Spiegel uvedl, že za dva roky vlastního vyšetřování se mu podařilo odhalit identity všech zúčastněných. "Jména mužů a jedné ženy ale nezveřejníme, aby se nedostali do hledáčku ruských vražedných komand," uvedl časopis. Podle něj výsledky jeho pátrání odpovídají poznatkům, které mají německé úřady a zahraniční tajné služby. V Německu se poškozením potrubí plynovodů Nord Stream 1 a 2 zabývají mimo jiné generální státní zastupitelství, spolková policie a Spolkový kriminální úřad.

Operace vyšla údajně na 300 tisíc dolarů (6,8 milionu korun) a financována byla ze soukromých zdrojů. Podle informací německého časopisu byla před provedením akce předložena ke schválení tehdejšímu veliteli ukrajinských ozbrojených sil Valeriji Zalužnému, jenž jí dal zelenou. Prezidenta Volodymyra Zelenského údajně sabotážní skupina záměrně neinformovala. Zalužnyj později popřel, že by měl s útokem na plynovody cokoli společného. Zelenskyj letos v únoru Zalužného odvolal z čela ukrajinské armády, nyní je velvyslancem v Londýně.

O hrozícím poškození plynovodů v Baltském moři informovala podle časopisu Der Spiegel už v červnu 2022 nizozemská vojenská tajná služba americkou Ústřední zpravodajskou službu a také německé úřady. USA se údajně snažily akci zabránit, ale neúspěšně. Rusko označilo incident za teroristický útok a naznačilo, že za ním stojí západní země.

Červinskyj působil u ukrajinských tajných služeb SBU a HUR a v době poškození Nord Streamu u speciálních sil ukrajinské armády. Podle něj byl Nord Stream legitimním vojenským cílem, který se chystalo Rusko po napadení Ukrajiny v únoru 2022 využít. Plynovodem Nord Stream 1 v době explozí plyn neproudil, což Rusko zdůvodňovalo nutnou údržbou. Nord Stream 2 byl sice dokončen, ale kvůli válce na Ukrajině a protiruským sankcím nebyl spuštěn.

Podle Červinského hrál přitom Nord Stream v načasování předloňské invaze Ruska na Ukrajinu velkou roli, právě až po jeho dokončení mohla Moskva zaútočit. "Museli ho dokončit, aby na něm mohli učinit Evropu závislou," uvedl Červinskyj v jednom z rozhovorů, který cituje Der Spiegel.

Červinskyj byl v dubnu 2023 zadržen a obžalován v souvislosti s jinou operací, která se nezdařila. Nyní je v domácím vězení v souvislosti s podezřením z korupce. Podle jeho právníka se mu ale jen chtějí někteří lidé z okruhu Zelenského pomstít za to, že prezidenta a lidi kolem něj v minulosti veřejně kritizoval.

