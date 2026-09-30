Ve Francii zadrželi stovky studentů. Protesty přerostly ve střety s policií

Francouzská policie v úterý zadržela více než 400 lidí - většinou nezletilých - v souvislosti se studentskými blokádami a protesty na středních školách, které vyústily ve střety s policií. Napsal to v noci na středu server The Guardian, podle něhož studenti v zemi demonstrovali proti velikosti tříd, dlouhé výuce a nedostatku učitelů.
Studentské demonstrace vypukly minulý týden v Paříži, ale od té doby eskalovaly a rozšířily se i do dalších měst. Na některých místech studenti v úterý zapalovali odpadkové koše a házeli předměty po policistech, kteří reagovali použitím obušků a slzného plynu, napsala agentura AFP. Střety mezi mladými a policií se podle médií odehrály v Lille, Bordeaux, Rennes, Nantes nebo v Marseille.
"Po celé zemi bylo zadrženo 440 lidí. Konečný počet ještě neznáme," řekl francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez stanici BFM TV. "Nic neospravedlňuje to, aby lidé přicházeli demonstrovat k institucím s maskami či zakrytými tvářemi, vyzbrojeni předměty, a čekali na zásah bezpečnostních složek jen proto, aby na ně mohli zaútočit," uvedl Nuňez.
Při úterních střetech podle něj úřady zaznamenaly sedm případů, kdy někdo po policistech hodil kyselinu chlorovodíkovou. Celkem bylo zraněno 48 policistů, píše The Guardian.
Podle ministerstva školství protesty či jiné narušení výuky v úterý zasáhly 400 z celkových zhruba 3700 škol v zemi. V lyceu Lamartine na severu Paříže studenti podle The Guardianu mávali transparenty, na nichž si stěžovali na vyčerpávající rozvrhy. Na jednom z nich stálo: "8:00 až 18:00. Více hodin výuky než spánku."
Ve Francii v úterý demonstrovali podle AFP také státní zaměstnanci včetně hasičů proti poklesu kupní síly a ve snaze dosáhnout zvýšení platů. Na výzvu odborů chtěli vyvinout tlak na vládu, která se tento týden chystá předložit návrh státního rozpočtu na příští rok.
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