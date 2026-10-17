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Zahraničí

Ve Francii začaly protesty proti drahotě. Úřady očekávají účast desetitisíců lidí

Nationwide protests in France against the cost of living
Nationwide protests in France against the cost of living
Nationwide protests in France against the cost of living
Nationwide protests in France against the cost of living
Nationwide protests in France against the cost of living
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Figurína z vyrabovaného obchodu leží mezi hořícími předměty během střetů mezi francouzskou policií a demonstranty v Marseille. (Francie, 17. října 2026) |
Foto: REUTERS – Manon Cruz
ČTK
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Ve Francii začaly demonstrace, u kterých se očekává, že se během dne rozrostou v celonárodní protest kvůli vysokým cenám a rozpadu modelu, jenž měl poskytovat základní úroveň příležitostí a sociálního zabezpečení. Kolem poledne to napsala agentura Reuters. Podle stanice France 24 policie už použila slzný plyn a obušky ve snaze vytlačit některé protestující z ulic v Paříži, Marseille nebo Lyonu.

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