Ve Francii začaly protesty proti drahotě. Úřady očekávají účast desetitisíců lidí

Ve Francii začaly demonstrace, u kterých se očekává, že se během dne rozrostou v celonárodní protest kvůli vysokým cenám a rozpadu modelu, jenž měl poskytovat základní úroveň příležitostí a sociálního zabezpečení. Kolem poledne to napsala agentura Reuters. Podle stanice France 24 policie už použila slzný plyn a obušky ve snaze vytlačit některé protestující z ulic v Paříži, Marseille nebo Lyonu.
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ŽIVĚ V části Česka se znovu otevřely volební místnosti pro dokončení volby senátorů
V části Česka se po noční pauze opět otevřely volební místnosti, aby v nich lidé mohli dovršit výběr svých budoucích zástupců v horní komoře Parlamentu. Stejně jako při minulé obměně třetiny Senátu před dvěma lety rozhodne jen 22 duelů o senátorské křeslo. Zbývající pět členů horní komory za Strakonicko, Děčínsko, Rychnovsko, Trutnovsko a Vyškovsko totiž bylo zvoleno už před týdnem v úvodním kole.
Takhle bude vypadat nový Senát. Proklikejte si všech 81 senátorů včetně nováčků
Stávajících 54 senátorů, v jejichž obvodech se letos nevolilo, doplnilo už pět (staro)nových kolegů. Dalších 22 vzejde ze soubojů v druhém kole. Ve chvíli, kdy budou v sobotu definitivně zvolení, zobrazí se v interaktivní infografice Aktuálně.cz.
Byli jsme to my… Ruský plukovník šokoval přiznáním k válečnému zločinu
Je to nečekané přiznání z ruské strany. Plukovník ve výslužbě Viktor Baranec přiznal, že malajsijský Boeing MH17 sestřelili v roce 2014 ruští vojáci. Na palubě letu z Nizozemska do Malajsie tehdy zahynulo všech 298 lidí. Moskva odpovědnost dodnes odmítá.
Turek a Vondráček stvořili měkčí "Lex Babiš". V čem spočívá pomoc premiérovi
Na plénum sněmovny se dostal klíčový zákon pro premiéra Andreje Babiše (ANO). Jde o novelu zákona o střetu zájmů, pod kterou jsou podepsáni mimo jiné poslanci Radek Vondráček (ANO) a Filip Turek (za Motoristy). Norma, která je pod palbou opozice, mimo jiné říká, že by firma člena vlády nesměla dostat dotaci nebo pobídku jen od resortu, kterému tento ministr šéfuje.