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Zahraničí

Ve Francii se od víkendu ve vedrech utopilo 20 lidí, v úterý se čeká až 44 stupňů

ČTK

Při současné vlně extrémně vysokých teplot se ve Francii od začátku víkendu utopilo zhruba 20 lidí, kteří hledali úlevu od veder koupáním se na nehlídaných místech, oznámila v úterý ráno francouzská ministryně sportu Marina Ferrariová.

France Exteme Weather Heat
Nápis na lékárně ukazuje teplotu 43 stupňů Celsia (109,4 stupně Fahrenheita) v Rennes na západě Francie v pondělí 22. června 2026. (Foto AP/Jeremias Gonzalez)Foto: CTK – Jeremias Gonzalez
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Poprvé v historii v úterý platí nejvyšší stupeň výstrahy před horkem na více než polovině francouzského území, nejvyšší teploty na jihozápadě země mohou podle předpovědi vystoupat až ke 44 stupňům Celsia.

"Potřebujeme se osvěžit, chceme se dostat k vodě, ale musíme opravdu dodržovat pravidla a koupat se v hlídaných zónách," zdůraznila Ferrariová v ranním vysílání rozhlasové stanice France Inter. "Koupání v místech, kde to není povoleno, navíc během vlny veder, nelze brát na lehkou váhu," dodala ministryně.

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Nejvyšší, červený stupeň varování před horkem na úterý vyhlásila meteorologická služba Météo France v 54 z celkových 96 departementů, v dalších 35 platí oranžový stupeň výstrahy. V poledne má být vyhlášena červená výstraha v dalších pěti departementech. Znamená to, že extrémním vedrům, k nimž přispívá globální oteplování, je vystaveno více než 90 procent francouzské populace, podotkla agentura AFP.

Už v pondělí padly v několika velkých francouzských městech teplotní rekordy: v Angers naměřili 40,9 stupně Celsia, v Saintes 42 stupňů a v Bordeaux 41,9 stupně. Nejvyšší teplota byla v pondělí zaznamenána v Châteaumeillantu v departementu Cher, kde rtuť teploměru vystoupala na 43,3 stupně Celsia. I tento rekord by mohl být v úterý překonán, neboť kolem 18:00 se očekávají maximální teploty 44 stupňů v Bordeaux a 43 stupňů v Rennes na západě země.

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Jedním z dalších důsledků už druhé vlny veder za méně než měsíc je odstavení jaderné elektrárny Golfech, která je chlazena vodou z řeky Garonne. Teplota vody v řece má dosáhnout 28 stupňů Celsia, což je zákonem stanovená maximální povolená hodnota pro její používání kvůli ochraně fauny a flóry. V pařížském regionu pak může dojít ke zpožďování či dokonce rušení vlakových spojů, napsala AFP.

Podobně jako Francie trpí velká část Evropy vlnou veder, která zasáhla zejména západní a jižní část kontinentu.

V Itálii v úterý úřady vyhlásily červený stupeň výstrahy před horkem v 15 městech včetně Říma a Milána a očekávají, že ve středu tento počet zvýší na 16. Červené varování kvůli "extrémním vedrům" vyhlásila na středu a čtvrtek také britská meteorologická agentura Met Office pro jižní část země včetně Londýna, což je v Británii poměrně vzácná událost.

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