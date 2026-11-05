Ve Francii protestují statisíce lidí, zavřené jsou školy i Eiffelova věž

Do protestů svolaných francouzskými odbory se ve čtvrtek zatím zapojilo na 270 tisíc lidí, informovalo hodinu po poledni ministerstvo vnitra, podle něhož údaje zatím nezahrnují později začínající demonstrace v Paříži. Úřady v obavách z opakování říjnových násilností vyslaly do terénu 70 tisíc policistů a četníků, zasahovat musely pořádkové síly zatím v Lyonu a Nantes.
Protesty pokračují také na středních školách, více než tisícovka jich je v souvislosti s odborářskou stávkou uzavřena, dalších 81 blokují studenti, napsala agentura AFP. Omezen je podle ministerstva školství i provoz třetiny ze 184 vysokých škol. Zavřena je mimo jiné také Eiffelova věž a část muzea Louvre.
Po demonstracích studentů nespokojených s poměry na školách se ve Francii v říjnu půl roku před prezidentskými volbami zvedla vlna protestů proti rostoucím životním nákladům. Po několika víkendech provázených masovými demonstracemi vyzvala na čtvrtek ke stávkám vlivná odborová organizace CGT. Obviňuje vládu, že nebere v potaz její požadavky související s dopadem zdražování na životní úroveň Francouzů.
„Francie je zemí, kde za posledních deset let nejméně z Evropy vzrostla minimální mzda,“ řekla televizi LCI generální tajemnice CGT Sophie Binetová. Protestům podle ní nezabrání masivní nasazení pořádkových sil, ale pouze vstřícný přístup vlády k požadavkům odborářů. Mezi nimi jsou vedle zvýšení minimální mzdy také obecný růst mezd, daňové zvýhodnění pro nižší příjmové skupiny či zlepšení podmínek na školách. „Čím déle budete čekat, tím dražší bude účet,“ vzkázala vládě při odpoledním začátku protestu v Paříži.
Vláda zatím přislíbila částečné řešení požadavků studentů a bez podrobností hovoří o tom, že v pátek představí opatření související s minimální mzdou, která se podle AFP ve Francii zvyšovala naposledy v roce 2012.
Velké protestní pochody začaly před polednem v Lyonu či Nantes. Policisté použili slzný plyn při střetu se skupinou několika desítek mladíků v Lyonu, zasahovali i při potyčkách v Nantes. Protestuje se podle ministerstva vnitra celkem na 180 místech, zatím většinou poklidně, uvedla AFP. Hasiči museli dopoledne vyjet k požáru střední školy Françoise de Tournefeuille západně od města Toulouse.
Úřady očekávají v metropoli 40 tisíc až 80 tisíc lidí a na dalších místech dohromady 500 tisíc až 700 tisíc protestujících. Ministr vnitra Laurent Nuňez uvedl, že v případě násilností či rabování bezpečnostní složky opět tvrdě zakročí.
Francouzská policie zasahovala při protestech naposledy minulou sobotu, kdy zadržela přes 500 lidí. Situace však byla klidnější než při předchozích demonstracích, kdy mnohdy maskovaní radikálové útočili na policisty, ničili výlohy obchodů a rabovali.
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