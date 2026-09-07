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Ve Francii padl zářijový teplotní rekord, teploměry naměřily 40,3 stupně

ČTK
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Ve Francii byl v neděli překonán zářijový teplotní rekord, informovala v pondělí francouzská meteorologická agentura Météo-France. Ve městě Lavaur v jihofrancouzském departementu Tarn naměřili 40,3 stupně Celsia. Dosavadní rekord činil 40,2 stupně a byl zaznamenán 12. září 2022 v Pissosu v departementu Landes, dodala agentura AFP.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.Foto: Shutterstock
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Jih Francie čelí od konce minulého týdne novému přílivu horkého vzduchu z Pyrenejského poloostrova a severní Afriky. V šesti departementech nadále platí druhá nejvyšší oranžová výstraha před vysokými teplotami, uvedl server Le Parisien.

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Tato nová vlna veder navazuje na extrémní léto, které Francii – stejně jako většinu Evropy – zasáhlo zničujícími vedry doprovázenými suchem a lesními požáry. Průměrná teplota ve Francii dosáhla letos v červenci 24,9 stupně Celsia, což je o 3,8 stupně více, než bývá pro tuto sezonu běžné. Překonány byly rekordy z roku 2003 i 1976.

Kvůli nepříznivému počasí rozhodla vláda, že poskytne zemědělcům pomoc v hodnotě přes miliardu eur (více než 24 miliard Kč) kvůli škodám způsobeným rekordními vedry a suchy. Agentura Reuters s odkazem na ministerstvo zemědělství v pondělí uvedla, že letošní francouzská produkce vína bude kvůli počasí patřit k nejhorším za posledních 30 let.

Ministerstvo odhaduje, že letošní produkce bude činit 33,9 milionu hektolitrů, což je o šest procent méně než loni a o 17 procent méně než průměr za období 2021 až 2025.

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