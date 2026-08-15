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Zahraničí

Vlna veder ve Francii odpálila i starý druhoválečný granát

ČTK

V rybníku na východě Francie, který vyschl kvůli několika po sobě jdoucím letním vlnám veder, se na povrch dostal a poté pod vlivem tepla aktivoval fosforový granát z druhé světové války. S odkazem na bezpečnostní složky o tom v sobotu informovala agentura AFP.

Obranný granát F-1
Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
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Hasiči zasahovali v úterý v obci Ramonchamp v departementu Vogézy poté, co se tam objevil „válcovitý kovový předmět“, z něhož se linul „bílý a dráždivý kouř“, uvedli četníci. Jednalo se o fosforový granát typu M15, který pyrotechnici následně zneškodnili v místním lomu.

Úřady mezi 10. a 13. srpnem zaznamenaly ve Vogézách tři zásahy související s nálezem vojenských granátů, které se objevily ve vyschlých vodních plochách nebo v těch, jejichž hladina výrazně poklesla.

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Lidé se v případě takového nálezu nesmí předmětu dotýkat a musí uvědomit obecní úřad nebo četnické stanice, uvedli četníci poté, co jim jeden z obyvatel nalezený granát rovnou přivezl autem.

Nevybuchlá munice z druhé světové války ztěžuje práci hasičům v Německu, kteří zasahují při lesním požáru v Hürtgenwaldu na západě země u belgických hranic. V noci tam nastalo několik explozí, řekl prefekt okresu Düren s tím, že v zemi zůstává stále poměrně velké množství zbytků munice.

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