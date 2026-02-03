Přeskočit na obsah
Zahraničí

Ve Francii evakuovali nemocnici. Pacient měl v konečníku granát z první světové války

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Ve Francii museli evakuovat nemocnici poté, co lékaři objevili v konečníku jednoho z pacientů nevybuchlý dělostřelecký granát z první světové války.

Fisher shocked to be told object he 'whacked with hammer' is WW1 artillery shell
Dělostřelecký granát z první světové války. Ilustrační obrázek.Foto: Profimedia
Čtyřiadvacetiletý muž dorazil v sobotu večer na pohotovost do nemocnice v Toulouse na jihozápadě Francie.

„Byl ve stavu krajního nepohodlí poté, co si do konečníku zavedl velký předmět. Byla provedena akutní operace a ukázalo se, že jde o dělostřelecký granát pocházející z období první světové války,“ uvedl pro deník Daily Mail zdroj zapojený do vyšetřování.

Podle zdroje byl granát navíc nevybuchlý. Na místo proto museli být přivoláni pyrotechnici, kteří zajistili jeho bezpečné zneškodnění.

Z nemocnice byli evakuováni zaměstnanci i pacienti a kolem pohotovostního oddělení byl vytyčen bezpečnostní perimetr. Mosazno-měděný granát z roku 1918, dlouhý téměř 20 centimetrů o průměru přes 2,5 centimetru, byl následně označen za bezpečný.

Zdravotníci v Toulouse jsou zvyklí

Podle policie státní zástupci vůči muži zvažují právní kroky kvůli neoprávněnému nakládání s municí kategorie A. Pacient měl být v průběhu tohoto týdne vyslechnut.

Jak se granát do mužova těla dostal, není zatím oficiálně potvrzeno. Místní média však spekulují, že incident mohl souviset s jeho soukromým životem. Podle dostupných informací si granát muž zavedl do těla za účelem sexuálního potěšení.

Deník La Dépêche nicméně uvedl, že zdravotníci v Toulouse jsou „zvyklí ošetřovat pacienty zraněné při sexuálních hrátkách“.

Bizarní situace vyvolala poplach, protože vedení nemocnice se obávalo, že by historická výbušnina mohla explodovat. Pyrotechnici však později vyhodnotili, že riziko výbuchu bylo minimální.

Daily Mail zároveň připomíná, že podobný případ se ve Francii odehrál už v roce 2022. Do nemocnice v Toulonu tehdy přišel osmaosmdesátiletý Francouz s granátem z první světové války uvízlým v konečníku.

