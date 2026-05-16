Vrcholí pěvecká soutěž Eurovize. Vyhrát může i český zpěvák Daniel Žižka

ČTK

Ve Vídni se koná finále pěvecké soutěže Eurovize. Krátce předtím policie v blízkosti místa konání 70. ročníku zasahovala proti propalestinským aktivistům, kteří protestovali proti účasti Izraele skandováním a transparenty. Informovala o tom agentura DPA. Mezi 25 finalisty je i český zástupce Daniel Žižka se svou písní Crossroads.

Daniel Žižka, zpěvák
Mezi finalisty je i český zástupce Daniel Žižka se svou písní Crossroads.Foto: CTK
Už odpoledne se několik tisíc propalestinských aktivistů ve Vídni účastnilo pochodu městem, lidé nesli palestinské vlajky a různé transparenty, například s nápisy Blokujte Eurovizi, neoslavujte genocidu. Mnozí označují za genocidu izraelskou vojenskou operaci v Pásmu Gazy, která začala 7. října 2023 v odvetě za útok palestinského teroristického hnutí Hamás. Izrael odmítá, že by se v Gaze genocidy dopouštěl.

Dnešní finále začalo vystoupením loňského vítěze, rakouského zpěváka Johannese Pietsche, který si říká JJ, a průvodem 25 finalistů s národními vlajkami ve stylu olympijských her. Pak začala vystoupení soutěžících, mezi prvními se objevil izraelský zpěvák Noam Bettan s písní Michelle, který patří k favoritům letošního finále.

Do finále postoupilo 20 interpretů ze dvou semifinálových kol. Dalších pět má účast ve finále zajištěnou automaticky - Rakousko jako pořadatelská země, která loňský ročník vyhrála, a Británie, Francie, Itálie a Německo, které patří k největším sponzorům soutěže.

Eurovize je už třetí rok zastíněna výzvami k vyloučení Izraele a letos ji kvůli tomu bojkotují Nizozemsko, Španělsko, Irsko, Slovinsko a Island. Tyto státy Izrael viní ze spáchání válečných zločinů v Pásmu Gazy.

Eurovizi pořádá Evropská vysílací unie (EBU), o jejím výsledku rozhodují diváci a odborné poroty z jednotlivých zemí.

Ilustrační snímek / Německá policie / Německo / Policie / Bezpečnost / Policista / Policejní hlídka / iStock
Potyčky při propalestinské manifestaci v Berlíně. Policie zatkla několik lidí.

Na propalestinské manifestaci v Berlíně policie zatkla několik účastníků. Nasadila pepřový sprej, jedna policistka utrpěla lehké zranění. Informuje o tom agentura DPA. Připomenout si dnešní výročí takzvané nakby (katastrofy), kterou Palestinci označují své hromadné vyhánění při vzniku státu Izrael v roce 1948, si vyšli i lidé ve Frankfurtu nad Mohanem nebo v Londýně.

