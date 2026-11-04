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Vděčný Zelenskyj ocenil Trumpovou Řádem kněžny Olgy. Za sjednané příměří

ČTK
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí vyznamenal první dámu Spojených států Melanii Trumpovou Řádem kněžny Olgy I. třídy. Důvodem je její přínos humanitární podpoře Ukrajiny, napsal Zelenskyj v prezidentském dekretu.

Trump
Důvodem je její přínos humanitární podpoře Ukrajiny, napsal Zelenskyj v prezidentském dekretu na adresu americké první dámyFoto: AP
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Manželka Donalda Trumpa nedávno zprostředkovala mimořádné lokální příměří v Ruskem okupovaných Oleškách.

"Za významný osobní přínos humanitární podpoře Ukrajiny, za aktivní lidskoprávní a charitativní činnost zaměřenou na záchranu ukrajinských dětí, občanů, lidí zasažených ruskou agresí, lidí nezákonně a násilně vysídlených z území Ukrajiny pod dočasnou ruskou okupací," píše se v dekretu o vyznamenání pro Trumpovou.

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V Oleškách, kde první dáma USA zprostředkovala příměří, se lidé kvůli válce potýkali s nedostatkem jídla, léků a pitné vody. Vzácné příměří bylo prvním od začátku ruské invaze v roce 2022, během něhož obě strany respektovaly klid zbraní. Umožnilo zásobení města a evakuaci obyvatelstva.

Americký prezident Donald Trump od svého nástupu do úřadu v lednu 2025 tvrdí, že se snaží o ukončení rusko-ukrajinské války. Netají se svým přáním obdržet Nobelovu cenu za mír, neboť podle svých slov již ukončil osm válek. Na skutečnost, že mu Nobelův výbor cenu neudělil, si opakovaně stěžoval.

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Řád kněžny Olgy je vyznamenání, které ukrajinský prezident uděluje ženám s mimořádnými zásluhami ve státní, průmyslové, vědecké, charitativní či jiné oblasti veřejné činnosti. V roce 2022 byla Řádem kněžny Olgy II. třídy vyznamenána například tehdejší ministryně obrany České republiky Jana Černochová, která se podle Kyjeva zasloužila o posílení vzájemné spolupráce a podporu státní svrchovanosti a územní integrity Ukrajiny.

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