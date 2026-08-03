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Zahraničí

Včera veletoky, dnes potoky. Rýn a Dunaj jsou na absolutním minimu

Low water levels on the Rhine River in Cologne
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Dried-up Danube riverbed
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Low water levels on the Danube River in Apatin
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Hladina řeky Rýn na historickém minimu ve městě Kolín nad Rýnem, Německo |
Foto: REUTERS – Thilo Schmuelgen
ČTK

Hladina Rýna u Kolína nad Rýnem na západě Německa klesla kvůli nedostatku srážek na místní historické minimum. Lodní dopravu komplikuje i místy rekordně nízká hladina Dunaje v Rakousku. Píšou o tom dnes agentury DPA a APA.

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Hladina Rýna dnes dosáhla historického minima v západoněmecké spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, když na kolínské stanici byla ráno naměřena hladina 68 centimetrů. To je o centimetr méně než předchozí rekordní minimum pro tento hladinoměr z 23. října 2018, vyplývá z údajů říčního a plavebního úřadu v Kolíně nad Rýnem.

Na stanici Duisburg-Ruhrort klesla hladina vody na své předchozí historické minimum 153 centimetrů. Nyní se neočekává, že by hladina Rýna ještě více klesla.

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Rekordně nízké hladiny hlásí Kolín nad Rýnem, Düsseldorf a Duisburg od konce minulého týdne. Situace výrazně omezila nákladní lodní dopravu. Ministr dopravy Severního Porýní-Vestfálska Oliver Krischer proto vyzval k vytvoření celostátní pracovní skupiny, která by sdružovala zástupce spolkové vlády, spolkových zemí, obcí a odvětví logistiky.

Vzhledem k historicky nízkým hladinám vody na Rýnu svolal německý ministr dopravy Steffen Bilger na čtvrtek do Bonnu „odbornou konferenci“, oznámil mluvčí ministerstva. Stále však není jasné, kdo se narychlo uspořádané schůzky zúčastní.

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Nedostatek srážek a vysoké teploty letos způsobily výrazný pokles hladiny vody i na rakouských vodních tocích. To má rovněž dopad na místní nákladní a osobní dopravu, včetně říčních a jezerních trajektů. Dunaj v současné době dosahuje na některých místech rekordně nízkých hladin.

Kvůli nízké hladině vody nákladní lodě na Dunaji někdy nelze plně naložit zbožím. Nákladní doprava se proto podle potřeby přesouvá na silnici nebo železnici, řekl už minulý týden agentuře APA vídeňský přístav. Na Dunaji však neexistují žádné oficiální uzavírky.

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Šéfka plavební společnosti Donau Schiffsstationen Birgit Brandnerová-Wallnerová označila situaci za obtížnou. APA řekla, že řády se kvůli nízké hladině vody musí neustále měnit. Obzvláště postižena je oblast Wachau mezi Melkem a Kremží. Hladina vody v Kienstocku minulý čtvrtek dočasně klesla na novou rekordně nízkou úroveň 102 centimetrů.

Společnost provozuje 36 kotvišť od Lince po Budapešť, z nichž některá musela být dočasně uzavřena. Trasy se zkracují nebo mění a zákazníci říčních plaveb jsou místy přepravováni autobusy, aby se dostali do výletních destinací.

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Společnost DDSG Blue Danube má v současné době omezený jízdní řád. Některé stanice ve Wachau nelze obsloužit a trasa mezi Vídní a Bratislavou je v současné době pozastavena, píše APA.

Nízká hladina vody ovlivňuje i trajektovou dopravu. Například trajektová plavba přes řeku Moravu v Angern v Dolním Rakousku na hranici se Slovenskem je už několik týdnů pozastavena, což nutí řidiče k dlouhým objížďkám - například přes Hohenau.

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Nedostatek srážek omezuje i lodní dopravu na řece Salzach v Salcbursku. Výletní loď Amadeus v Salcburku musela od minulého týdne výrazně omezit své služby.

Extrémně nízká hladina vody na Dunaji má podle APA dopad i na ekonomiku Srbska. Obzvláště postižena je výroba elektřiny a lodní doprava. Přeprava osob byla prakticky pozastavena a nákladní lodě mohou přepravit pouze asi čtvrtinu obvyklé kapacity. Dunajské elektrárny Djerdap 1 a Djerdap 2 vyrábějí asi o třetinu méně elektřiny.

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Hladina Dunaje o víkendu klesla na nejnižší úroveň od roku 1996. | Video: Reuters
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