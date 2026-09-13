„Vážný krizový stav.“ Na gangy u Kolosea nestačí ani vojáci, Řím tvrdě zasáhl

Okolí nejslavnějšího italského amfiteátru přitahuje kromě milionů návštěvníků stále více kriminálníků. Poté, co v létě „skupina přibližně 50 občanů ze zemí mimo EU“ zaútočila na místní policisty, nepomohla situaci uklidnit ani přítomnost ozbrojených vojáků. Řím proto vyhlásil okolí Kolosea za takzvanou „červenou zónu“ a dal úřadům širší pravomoci k zásahům proti tamním gangům.
Pohled na téměř dva tisíce let staré Koloseum od konce srpna doplňují maskování vojáci, obrněná technika a posílené policejní hlídky. Mimořádná bezpečnostní opatření, která mají platit až do 24. prosince, reagují na prudký nárůst obchodu s drogami i takzvané predátorské kriminality.
Ačkoliv armáda nejnavštěvovanější památky italské metropole chrání pomocí zátarasů a provizorních stanovišť dlouhodobě, ani ozbrojené hlídky u vojenských vozidel nedokázaly pouliční kriminálníky odradit.
Římský prefekt Lamberto Giannini celou situaci označil za „vážný krizový stav“. V oficiálním nařízení, které cituje agentura ANSA, uvádí, že trestnou činnost páchají převážně skupiny mladých lidí ze zemí mimo EU. Spouštěčem kriminální vlny se pak podle něj stala nově otevřená stanice metra Roma Colosseo, zprovozněná loni v prosinci v rámci rozsáhlé modernizace dopravy.
Stanice, která funguje zároveň jako podzemní muzeum, usnadnila podle úřadů cestování gangům mladých lidí z marginalizovaných skupin přímo do centra. Ti pak ve večerních hodinách po odchodu většiny turistů prý napadají zbývající návštěvníky i místní obyvatele.
Gang mladíků ostřeloval policisty pyrotechnikou
Bezprecedentní vlna kriminality vyvrcholila červencovým incidentem na vyhlídce Largo Gaetana Agnesi přímo nad amfiteátrem. Skupina přibližně padesáti mladíků tam odpalovala pyrotechniku přímo na policejní vozy, přičemž zranila několik zasahujících policistů.
Nově vyhlášená „červená zóna“ dává bezpečnostním složkám širší pravomoci: od okamžitého vykázání podezřelých osob z místa až po snazší zatýkání. CNN poznamenává, že posílený dohled se navíc netýká pouze okolí Kolosea, ale i dalších frekventovaných míst v Římě.
Bezpečnostní složky hlídají také hlavní nádraží Tramini ležící necelé dva kilometry od amfiteátru, okolí Vatikánu nebo baziliku Santa Maria Maggiore. Ta čelí výraznému náporu turistů od loňského dubna, kdy v ní byl pohřben papež František.
Jaký budou mít tato opatření reálný dopad na bezpečnostní situaci, by měla vyhodnotit oficiální zpráva úřadů během září.
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