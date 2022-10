Reakce na hrůzné ruské útoky. Ukrajinci vyrábějí neprůstřelné vesty pro děti

Ukrajinská nevládní organizace začala vyrábět neprůstřelné vesty určené výhradně pro děti. Speciálně upravená výstroj bude vážit od dvou do tří kilogramů a před střepinami a kusy skla má ochránit děti od 4 do 14 let. Organizace nyní bude vesty díky sponzorům zdarma poskytovat rodinám prchajícím z válečných oblastí. Podívejte se na reportáž Rádia Svobodná Evropa z jejich výroby.

2:56 RFE - Ukrajinci vyrábí neprůstřelné vesty pro děti | Video: Rádio Svobodná Evropa

"Dětské vesty jsou z materiálu velké výstroje, který jsme proti střelám testovali," popsal reportérům Maxim Pljechov z obranných složek ve Lvově. "Materiál má asi 28 až 30 vrstev a je lehký a pružný," dodal. Organizace Lviv Defense Cluster je nyní podle jeho informací jediným producentem na světě, který se specializuje na výrobu této ochranné výstroje výhradně pro děti. V nejbližší době plánují za pomoci finančních prostředků od dárců vyrobit až 500 dětských vest, jež poté darují ukrajinským rodinám, které mohou být při evakuaci ohrožené ruskými útoky. Výroba jednoho kusu výstroje je vyjde asi na 500 dolarů (v přepočtu asi 12,5 tisíc korun). "Je to tak silné! Myslím, že by mě to před střepinami ochránilo," popsal v reportáži při zkoušení vesty malý Heorhij Pomiščikov. "Kéž bych tehdy takovou ochrannou výbavu měla," vzpomínala poté jeho matka Olha Pomiščiková, která s ním v dubnu uprchla z ostřelovaného Mariupolu do Lvova.