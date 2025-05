Varšavou prošly desítky tisíc lidí, aby podpořily svého favorita na prezidenta

Desetitisíce Poláků prošly v neděli Varšavou, aby vyjádřily podporu svému favoritovi před blížícím se druhým kolem prezidentských voleb. Poláci se budou příští neděli rozhodovat mezi vládním kandidátem Rafalem Trzaskowským a kandidátem opozice Karolem Nawrockým. Průzkumy ukazují, že by oba uchazeče o prezidentský post volilo shodně 46,3 procenta občanů.

Na náměstí Ústavy se sešli příznivci kandidáta vládní strany Občanská platforma, kteří zahájili takzvaný Velký pochod vlastenců v čele s Trzaskowským, který je zároveň varšavským starostou. V davu bylo podle AFP vidět mnoho vlajek Evropské unie i sexuálních menšin LGBT. Podporu vládnímu kandidátovi přišel vyjádřit také nově zvolený rumunský prezident Nicušor Dan.

"Trzaskowský je jedinou cestou, jak jít směrem k Evropě, a ne Rusku," řekl novinářům jeden z účastníků, podnikatel Kurnik Irek.

Stoupenci kandidáta opozičního Práva a spravedlnost (PiS) ukončili svůj "pochod za Polsko" na tři kilometry vzdáleném Zámeckém náměstí. Tam zpívali vlastenecké a náboženské písně a drželi transparenty, na nichž vyzývali k zastavení migrace.

"Jsem Polák, proto volím kandidáta, který bude zárukou naší budoucnosti a protiváhou současné vlády," řekl finančník Piotr Slaby.

Organizátoři podle AFP odhadli, že Nawrockého přišlo podpořit na 200 tisíc lidí, zatímco premiér Donald Tusk tvrdí, že podporu kandidátovi jeho strany přišlo vyjádřit až půl milionu lidí. Polský web Onet nicméně píše o 70 tisících účastnících pochodu pro Nawrockého a o přibližně 160 tisících příznivcích na shromáždění na podporu Trzaskowského.

Vítězství Trzaskowského by ukončilo napětí mezi Tuskovou proevropskou vládou a končícím prezidentem Andrzejem Dudou, který kandidoval za PiS. Výhra Nawrockého by naopak mohla podkopat neochvějnou podporu Polska Ukrajině, jejíž členství v NATO odmítá. Ohrozit by též mohla podporu milionu ukrajinských uprchlíků v zemi, uvedla AFP.

Volby budou klíčové pro vládu, která usiluje o demokratické reformy. Duda, kterého agentura Reuters označuje za nacionalistu, totiž vetoval několik Tuskových návrhů na reformu soudnictví. Premiér chce také napravit politiku předchozího kabinetu, která podle EU podkopala demokracii a práva žen a menšin, dodala agentura.

První kolo prezidentských voleb se v Polsku konalo 18. května. Zvítězil v nich Trzaskowský s náskokem 31,36 procenta hlasů, zatímco jeho protikandidáta volilo 29,54 procenta občanů. Týden před konáním druhého kola jsou jejich šance podle průzkumu vyrovnané, oběma chce dát hlas 46,3 procenta Poláků. Dudův mandát vyprší 6. srpna.