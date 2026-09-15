„Varšava přestane existovat do tří dnů.“ Putinův muž vyslal Polsku mimořádně ostrý vzkaz

„Varšava přestane existovat během dvou až tří dnů.“ Těmito slovy pohrozil Polsku Nikolaj Patrušev, poradce ruského prezidenta Vladimira Putina a někdejší šéf tajné služby FSB. Jeho mimořádně ostrý výrok zazněl v reakci na nedávné prohlášení polského ministra zahraničí Radosława Sikorského, podle kterého by NATO v případě konfliktu Rusko „poměrně rychle“ porazilo.
„Pokud Polsko zahájí vojenskou akci proti Rusku, naše země využije celý arzenál sil a prostředků, které má k dispozici, a Varšava přestane existovat během dvou až tří dnů,“ řekl Patrušev v rozhovoru pro ruský deník Argumenty i fakty. Jeho výrok zveřejnila také ruská státní agentura TASS.
Patrušev, který v minulosti působil jako tajemník ruské bezpečnostní rady a dnes patří k blízkým spolupracovníkům prezidenta Vladimira Putina, přitom nevysvětlil, zda má na mysli také použití jaderných zbraní.
Mimořádně ostrá výhrůžka přišla v reakci na slova polského ministra zahraničí Radosława Sikorského. Ten o víkendu na konferenci YES Annual Meeting 2026 v Kyjevě promluvil o tom, jak by podle něj dopadl případný střet NATO s Ruskem.
„Kdyby na nás Rusko zaútočilo a my přestali mít svázané ruce, myslím, že bychom Rusko porazili poměrně rychle,“ řekl Sikorski. Polský ministr poukázal především na vzdušnou převahu NATO s tím, že evropské státy aliance by v případě ruského útoku dokázaly i bez americké pomoci zničit polovinu ruských rafinerií rychleji než Ukrajina.
Patrušev naopak Sikorského nařkl z „amatérského“ hodnocení ruských vojenských schopností. Zároveň uvedl, že ruská armáda na Ukrajině stále nevyužívá svůj plný potenciál. Podle Patruševa navíc Varšava ignoruje tvrzení Kremlu, že Rusko nepředstavuje hrozbu a nemá důvod podnikat vojenské kroky proti Evropě.
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