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Zahraničí

„Varšava přestane existovat do tří dnů.“ Putinův muž vyslal Polsku mimořádně ostrý vzkaz

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka
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„Varšava přestane existovat během dvou až tří dnů.“ Těmito slovy pohrozil Polsku Nikolaj Patrušev, poradce ruského prezidenta Vladimira Putina a někdejší šéf tajné služby FSB. Jeho mimořádně ostrý výrok zazněl v reakci na nedávné prohlášení polského ministra zahraničí Radosława Sikorského, podle kterého by NATO v případě konfliktu Rusko „poměrně rychle“ porazilo.

Kdo je Nikolaj Patrušev? Nenávidí Západ a měl dát otrávit agenta Litviněnka
Nikolaj Patrušev v minulosti působil jako tajemník ruské rady bezpečnostní rady a dnes patří k blízkým spolupracovníkům prezidenta Vladimira Putina.Foto: Reuters
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„Pokud Polsko zahájí vojenskou akci proti Rusku, naše země využije celý arzenál sil a prostředků, které má k dispozici, a Varšava přestane existovat během dvou až tří dnů,“ řekl Patrušev v rozhovoru pro ruský deník Argumenty i fakty. Jeho výrok zveřejnila také ruská státní agentura TASS.

Patrušev, který v minulosti působil jako tajemník ruské bezpečnostní rady a dnes patří k blízkým spolupracovníkům prezidenta Vladimira Putina, přitom nevysvětlil, zda má na mysli také použití jaderných zbraní.

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Mimořádně ostrá výhrůžka přišla v reakci na slova polského ministra zahraničí Radosława Sikorského. Ten o víkendu na konferenci YES Annual Meeting 2026 v Kyjevě promluvil o tom, jak by podle něj dopadl případný střet NATO s Ruskem.

„Kdyby na nás Rusko zaútočilo a my přestali mít svázané ruce, myslím, že bychom Rusko porazili poměrně rychle,“ řekl Sikorski. Polský ministr poukázal především na vzdušnou převahu NATO s tím, že evropské státy aliance by v případě ruského útoku dokázaly i bez americké pomoci zničit polovinu ruských rafinerií rychleji než Ukrajina.

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Patrušev naopak Sikorského nařkl z „amatérského“ hodnocení ruských vojenských schopností. Zároveň uvedl, že ruská armáda na Ukrajině stále nevyužívá svůj plný potenciál. Podle Patruševa navíc Varšava ignoruje tvrzení Kremlu, že Rusko nepředstavuje hrozbu a nemá důvod podnikat vojenské kroky proti Evropě.

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