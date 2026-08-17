Varšava na dostřel: Rusko buduje tajné základny. Podívejte se, kam až může udeřit

Rusové budují síť nových základen, z nichž mohou nejmodernějšími útočnými drony zasáhnout cíle hluboko na území NATO. Investigace britského deníku The Telegraph odhalila nejméně deset takových míst podél ruských hranic s Ukrajinou a Běloruskem. Některá z nich už nyní Moskva využívá k úderům proti Ukrajině.
Na základě satelitních snímků a uniklých dokumentů se podařilo listu The Telegraph identifikovat nejméně 59 nových odpalovacích kolejnic. Tyto mechanické dráhy nahrazují běžné ranveje a slouží k rychlému vypouštění dronů s pevným křídlem. Rusové je staví jak v areálech stávajících vojenských základen či civilních letišť, tak i na zelené louce, informoval list v neděli.
Podle analýzy společnosti DroneSec je přibližně 20 z těchto nových odpalovacích ramen výrazně delších. To naznačuje, že jsou přizpůsobená pro nejnovější ruské bezpilotní letouny dlouhého doletu.
Jde především o modernizované verze íránských dronů Šáhid, které Rusko nasazuje pod označením Geran. Nové varianty vybavené proudovým motorem namísto pístového dosahují mnohem vyšších rychlostí a mají dolet téměř tisíc kilometrů.
Pokud by tak Rusko ze základen tyto pokročilé bezpilotní letouny nasadilo, dostala by se do jejich operačního rádia například i polská metropole Varšava či východní území Slovenska.
Neexistují však informace, že by Moskva v tuto chvíli takový útok plánovala. Západní zpravodajské služby v této souvislosti nicméně varují před možnými ruskými provokacemi na území aliance, včetně úderů na kritickou infrastrukturu nebo operací pod falešnou vlajkou.
Nově vybudovanou infrastrukturu Rusové využívají už nyní při útocích na Ukrajinu. Data z otevřených zdrojů podle Telegraphu ukazují, že sedm z deseti identifikovaných základen posloužilo jako odpalovací místo při nedávných nočních útocích na Kyjev.
Satelitní snímky navíc na jedné ze základen odhalily prostory schopné uskladnit přes tisíc dronů naráz. Výstavba dalších odpalovacích kolejnic stále pokračuje, přičemž zásobování zajišťují zbrojovky z celého Ruska, včetně ekonomické zóny Jelabuga v ruském Tatarstánu, kde se vyrábí kolem 6000 kusů bezpilotních letounů ročně.
Podle Mikea Monnika, šéfa společnosti DroneSec, Kreml síť základen výrazně rozšířil s jasným cílem: navýšit počet útoků proti Ukrajině a zároveň držet státy NATO v dosahu podobných útoků.
„Rozšiřování odpalovacích stanovišť ukazuje, jak Rusko zvýšilo schopnost vypouštět drony ve velkých vlnách. Zároveň nasazuje technologie, které činí nové typy dronů podstatně hůře zachytitelnými,“ dodal Monnik.
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