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Zahraničí

Varovné informace od sousedů. Hrozí atentát na klíčové muže země

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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Polská policie získala informace o možném atentátu na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysze. Mluvčí ministerstva vnitra v neděli oznámila, že ministři vnitra a pro koordinaci tajných služeb proto nařídili zahájit odpovídající opatření.

Donald Tusk během sumitu visegrádské čtyřky (V4).
Polský premiér Donald Tusk během sumitu visegrádské čtyřky (V4)Foto: HN – Filip Singer
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„V souvislosti s informacemi, které policie obdržela ohledně možného útoku na premiéra Donalda Tuska a místopředsedu vlády a ministra národní obrany Władysława Kosiniaka-Kamysze, ministr vnitra a správy Marcin Kierwiński a ministr koordinátor zvláštních služeb Tomasz Siemoniak nařídili v této věci přijetí opatření,“ informovala na sociální síti X mluvčí ministerstva vnitra a správy Karolina Gałecká.

„Dnes v 11:00 hodin se v CAT (Protiteroristické centrum) Agentury pro vnitřní bezpečnost uskuteční setkání zástupců složek podřízených ministerstvu vnitra a správy: policie a Státní ochranné služby, a také příslušníků ABW,“ dodala mluvčí.

Stejné informace podle polského portálu ONET poskytl i tiskový mluvčí koordinátora zvláštních služeb Jacek Dobrzyński. V rozhovoru pro PAP zdůraznil, že nemůže poskytnout žádné podrobné informace o schůzce. Dodal, že média budou v případě možné tiskové konference informována.

Podrobnosti připravujeme.

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