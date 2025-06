Varovná slova z USA do Moskvy: Za 20 let bude ukrajinská ekonomika větší než ruská

Americký ministr financí Scott Bessent je přesvědčený, že silná ekonomika je nejlepší obranou země. Řekl to během slyšení v Kongresu. Bessent patří dlouhodobě mezi spíše proukrajinsky smýšlející členy americké administrativy. Je také hlavním architektem tzv. dohody o nerostech mezi USA a Ukrajinou.

"Věřím, že si můžeme představit, že za dvě desetiletí bude ukrajinská ekonomika - díky dobrému řízení, spolupráci s partnery a globálním investicím - větší než ruská ekonomika. A myslím si, že to bude mít extrémně odrazující účinek na kohokoli, kdo bude v té době vládnout Rusku," řekl Bessent v Kongresu.

Americký ministr financí také připomněl, že v Římě se bude konat konference o obnově Ukrajiny. Dal také jasně najevo, že žádná země, která pomáhala ruské válečné mašinerii - penězi, vojáky nebo zbraněmi - se nebude moci podílet na obnově Ukrajiny. "Nemůžete zničit zemi, zničit lidi, zničit životy a pak dostat zaplaceno za její obnovu," řekl ministr. To se dá chápat jako varování Číně, která skrytě podporuje Rusko, ale zároveň udržuje styky i s Ukrajinou (tehdejší ukrajinský ministr zahraničí Kuleba navštívil loni Peking a čínští představitelé přijeli na Ukrajinu) a doufá ve významnou roli v obnově země.

Související Největší ruský dronový útok na Ukrajinu pomáhaly zastavit i staré české kulomety

Bessent také poukázal na to, že když padla berlínská zeď, ekonomiky Polska a Ukrajiny byly stejně velké. Nyní je polská ekonomika třikrát větší. Ukrajina by podle něj za dvacet let mohla být na podobné úrovni, a to i s americkou pomocí: "Pracujeme na tom, abychom naše partnerství s Ukrajinou rychle uvedli do praxe."

Bessent je klíčovým tvůrcem americko-ukrajinské dohody o nerostných surovinách, která Spojeným státům zajišťuje výsadní přístup k ukrajinským přírodním zdrojům, jako jsou ropa, plyn, hliník či grafit, výměnou za americké investice do obnovy země po válce. Zároveň prosazuje nekompromisní přístup vůči Rusku a opakovaně zdůrazňuje, že Spojené státy jsou připraveny výrazně zpřísnit sankce proti Rusku, pokud to bude nezbytné k dosažení mírového řešení.