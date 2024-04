O to se v Česku nikdo ani nepokusil. Analytik popsal klíčový moment slovenských voleb

"Bude to těsné. Po prvním kole má víc pozitivních emocí a momentum na své straně Ivan Korčok. Z různých analýz ale vyplývá, že může rozhodnout opravdu třeba jen několik tisíc hlasů," uvádí hlavní analytik Hospodářských novin Martin Ehl k sobotnímu druhému kolu prezidentských voleb na Slovensku.

Podle analytika bývalý ministr zahraničních věcí Ivan Korčok expermiérovi Peteru Pellegrinimu v podstatě ukradl téma vlastenectví a na to konto se mu podařilo získat i spoustu příznivců: "To je věc, kterou jsme třeba v Čechách nikdy neviděli, protože se o to nikdo ani nepokusil," doplňuje.

Pokud se Pellegrini stane prezidentem, tak se podle odhadu Martina Ehla současný premiér Slovenska Robert Fico pokusí postupně převzít Pellegriniho stranu Hlas SD. Osamostatnění a odklon od vládní politiky nepředpokládá: "Nechá ho (Roberta Fica, pozn. red.) plnit roli hlavy státu. Byl bych velmi překvapen, kdyby se Peter Pellegrini jako prezident pokusil o nějakou vlastní politiku, která by byla radikálně odlišná od toho, co by Fico prosazoval," uvádí analytik.

"V případě zvolení Petera Pellegriniho nebude mít Fico kromě Ústavního soudu nic, co by mu bránilo v totálním převzetí a postupné rekonstrukci státu podle vlastní vůle. To znamená, že bude ovládat všechno bez nějakého odporu a nikdo mu do toho nebude házet rétorické klacky pod nohy, což by dělal Ivan Korčok," dodává Martin Ehl.

Analytik zároveň nepředpokládá odklon od tradice prvního zahraničního výjezdu vítěze voleb do Česka: "Praha nebude úplně tím místem, kam by chtěl slovenský prezident přestat jezdit. Ale myslím, že v případě zvolení Pellegriniho bude mít náš prezident o čem přemýšlet, pokud by jeho první zahraniční cesta měla směřovat tradičně do Česka," dodává novinář.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci, třeba na Spotify.