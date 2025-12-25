Vánoční let poblíž Kilimandžára skončil tragicky. Mezi pěti mrtvými jsou i dva Češi

Dva čeští občané ve středu zemřeli poblíž Kilimandžára. Informaci místních médií potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Podle serveru Tanzania Times u nejvyšší africké hory havaroval vrtulník, nehodu nepřežil nikdo z pasažérů.
Podle listu jsou oběťmi dva čeští turisté, dva tanzanští občané, konkrétně průvodce a lékař, a pilot ze Zimbabwe. Vrtulník byl podle informací serveru na záchranné misi. Místní úřady zatím nezveřejnily příčinu nehody.
"Bohužel můžeme potvrdit, že včera (ve středu) došlo k úmrtí dvou českých občanů poblíž Kilimandžára. Náš zastupitelský úřad je v kontaktu s místními úřady, ale s ohledem na rodinu nebudeme poskytovat žádné detaily," uvedl Drake.
Český rozhlas Radiožurnál uvedl, že nehoda se stala mezi výškovými tábory Kibo a Barafu více než 4600 metrů nad mořem. Vrtulník přepravoval pacienty spojené s cestovní kanceláří Mikaya Tours.
Vrtulník podle Tanzania Times patřil společnosti Kilimedair Aviation, která poskytuje leteckou přepravu, charterové lety, vyhlídkové lety i evakuace ze zdravotních důvodů.
Kilimandžáro s vrcholem Uhuru je nejvyšší horou v Africe, měří bezmála 6000 metrů. Masiv je jednou z hlavních turistických atrakcí Tanzanie. Každoročně se na vrchol vypraví kolem 50 tisíc turistů. Cestovní ruch je klíčovým pilířem tanzanské ekonomiky.
