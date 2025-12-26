Vánoce ve stínu Sovětského svazu. Místo stromku čičilaki, kde slaví a kde je ignorují

V zemích bývalého Sovětského svazu se Vánoce slaví odlišně než v západní Evropě a vánoční tradice se výrazně liší region od regionu. Zatímco v Pobaltí a Gruzii mají svátky hluboké kořeny a lidé tam zachovávají staré zvyky, v Rusku, Bělorusku či středoasijských republikách dominuje Nový rok.
Většina pravoslavných národů, například Ukrajinci, Bělorusové či Gruzínci, dodnes udržuje postní Štědrý večer s 12 bezmasými pokrmy. Výjimkou je Arménie, jediná země, která slaví Štědrý večer i Vánoce ve stejný den, tedy 6. ledna. Aktuálně.cz přináší přehled, jak se dnes Vánoce slaví v jednotlivých zemích i co zůstalo z minulosti.
Dominace Nového roku v Rusku a Bělorusku
V Rusku a Bělorusku Vánoce stojí ve stínu oslav Nového roku, které provázejí hlučné večírky, dárky a rodinná setkání. Nechybí tradiční dvojice Děda Mráz a jeho vnučka Sněhurka, zatímco 7. ledna se slaví spíše komorně a nábožensky s půlnočními bohoslužbami.
Ukrajina: mezi starým a novým kalendářem
Na Ukrajině se Vánoce slaví 7. ledna i 25. prosince, druhý termín symbolizuje odklon od ruského kulturního vlivu. Doprovází je štědrovečerní postní večeře s 12 pokrmy, koledování a návštěva kostela. Mladší generace přebírá západní tradice, takže kontrast Nového roku a Vánoc je patrný.
Gruzínské čičilaki a Pobaltí
V Gruzii začínají oslavy už na Silvestra, ale pravoslavné Vánoce připadají na 7. ledna. Součástí tradice je průvod Alilo, zpívání koled a sbírka darů pro chudé. Místo vánočního stromku se používá čičilaki. Zdobí se ovocem a sladkostmi a na konci svátků se spaluje jako symbol odchodu starého roku a očisty domácnosti. Na slavnostním stole nechybí satsivi (kuře v ořechové omáčce), gozinaki (medové ořechové placky) či chačapuri (sýr zapečený v těstě).
V Pobaltí, tedy v Litvě, Lotyšsku a Estonsku, jsou Vánoce hlavním zimním svátkem. Rodiny dodržují adventní tradice a města nabízejí vánoční trhy, koncerty a osvětlená náměstí. Lotyšsko i Estonsko mají zvyky s lampióny, zpíváním koled a návštěvami městských vánočních trhů, často s historickým folklorním programem, což vytváří autentickou vánoční atmosféru.
Střední Asie: Nový rok místo Vánoc
V Kazachstánu, Uzbekistánu, Turkmenistánu, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu Vánoce prakticky neexistují a hlavním zimním svátkem zůstává Nový rok. Sovětské tradice, včetně Dědy Mráze a Sněhurky, oživují městské oslavy a dětské programy. Menšiny slaví Vánoce 7. ledna, ale dekorace a stromky mají spíše symbolický charakter a připomínají konec roku spíše než náboženský svátek.
Arménie a Ázerbájdžán: Kdo slaví a kdo ne?
Arménie slaví Vánoce 6. ledna s důrazem na rodinu, víru a tradiční pokrmy. Vánoční oběd často zahrnuje ghapama, dýni plněnou rýží, ořechy a sušeným ovocem. Nový rok je spíše světskou záležitostí.
V Ázerbájdžánu Vánoce téměř neexistují, slaví je pouze ruská menšina. Většina populace vnímá svátky spíše jako dětskou zábavu a dekorace se objevují pouze při novoročních oslavách.
„Spadlo ti to. Asi vítr, ne?“ Při natáčení S čerty nejsou žerty došlo i na popáleniny
Patří k nejoblíbenějším českým filmovým pohádkám a za čtyřicet let své existence si získala fanoušky několika generací. Podle databáze ČSFD je dokonce nejlépe hodnocenou českou filmovou pohádkou vůbec, těsně před klasikou Byl jednou jeden král z roku 1954.
Rok 2025 v české politice: zárodek něčeho nového. Co přesně to bude, se ještě uvidí
Právě končící rok je možné – pokud jde o českou politiku – vnímat jako završení etapy, jejíž počátek lze datovat volbami v roce 2010. A taky – což spolu souvisí – jako debakl polistopadové politiky. Vládu sestavily výhradně strany, které svůj program zakládají na kritice poměrů, jejichž základy byly položeny po Sametové revoluci.
Vetchý kvůli kostýmu vzplál. Natáčení S čerty nejsou žerty byl hazard
Ondřej Vetchý jednou zamířil z natáčení přímo do nemocnice. U filmových kostýmů totiž hrála prim jejich věrohodnost, ale skutečnost, že byly vysoce hořlavé, už nebyl prostor řešit. Sledujte i další Historky z placu z natáčení jedné z nejoblíbenějších českých pohádek v režii Hynka Bočana S čerty nejsou žerty.
Je to strašidelné. Hrozí, že NHL hráče na olympiádu neuvolní, bojí se Tatar
Strávil 15 let v NHL a teď vyhlíží velkou poctu. Jako kapitán by měl vést slovenskou hokejovou reprezentaci na olympijské hry. Tomáš Tatar má ale velké obavy, zda pořadatelé v Miláně přípravy her stihnou.
"Teroristy jsem varoval, zaplatili za to." Trump oznámil útoky v Nigérii
Spojené státy podnikly na severozápadě Nigérie četné údery proti teroristům z organizace Islámský stát (IS). Oznámil to ve čtvrtek americký prezident Donald Trump, podle něhož Američané útočili v odvetě za zabíjení křesťanů. Podle prohlášení afrického velitelství americké armády citovaného zabily americké údery množství ozbrojenců.