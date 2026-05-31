Vance tráví moc času hádkami na sítích, měl by je omezit, míní Bílý dům

Představitelé Bílého domu včetně jeho personální šéfky Susie Wilesové doporučili americkému viceprezidentu J. D. Vanceovi, aby na čas přestal používat sociální sítě.
Vance na nich během schůzek tráví hodně času a má sklon hádat se tam se svými kritiky, což je podle Wilesové a dalších vysokých činitelů pod úroveň jeho funkce viceprezidenta. Napsal o tom v sobotu deník The New York Times s odvoláním na zasvěcené zdroje. Bílý dům zprávu popřel.
Informace se objevily v článku o Vanceově vztahu s prezidentem Donaldem Trumpem a nadějích nynějšího viceprezidenta na republikánskou kandidaturu v prezidentských volbách v roce 2028.
Ačkoliv Trump sám hojně zveřejňuje příspěvky na své sociální síti Truth Social, netráví čas odpovídáním na komentáře lidí na internetu, poznamenal list.
„Není to pravda. Popřeli jsme to ve vyjádření pro The New York Times a odmítli nás citovat,“ napsal v reakci na tvrzení o Vanceovi šéf komunikace Bílého domu Steven Cheung na sociální síti X. Komunikační oddělení NYT pod Cheungovým příspěvkem uvedlo, že deník si za svým zpravodajstvím stojí.
Vance versus Rubio
O Vanceovi a ministru zahraničí Marku Rubiovi se už nyní spekuluje jako o favoritech na republikánskou nominaci ve volbách za dva roky. Zatímco se vedou diskuze o tom, kdo by mohl vést zemi v éře po Trumpovi, v nových průzkumech veřejného mínění o hypotetických republikánských primárkách si vedou Vance i Rubio téměř stejně, píše web The Hill.
Rubio na začátku května rozvířil další spekulace o úmyslu vstoupit do souboje o prezidentský post videem ve stylu typickém pro předvolební kampaň. Šéf americké diplomacie v něm na pozadí emotivní hudby podává nadějnou vizi Spojených států.
Video je sestřihem záběrů Rubia, Trumpa, někdejšího republikánského prezidenta Ronalda Reagana, přeletu letounů nad Bílým domem, Američanů různých ras a stožáru, na kterém je vztyčena americká vlajka.
J. D. Vance o personální šéfce Bílého domu Susie Wilesové:
