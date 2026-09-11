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Zahraničí

Vance označil demokraty za blázny. Republikány vykreslil jako stranu rozumu

ČTK
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Americký viceprezident J.D. Vance v noci na pátek v projevu na závěr dvoudenního celonárodního sjezdu Republikánské strany označil republikány za stranu rozumu a opoziční demokraty za blázny. Prezident Donald Trump mezitím republikánským stoupencům vzkázal, že skončí v pekle, pokud v polovině jeho funkčního období nebudou volit v nadcházejících kongresových volbách.

U.S. VP Vance speaks to media after U.S. and Iran high-level talks, at the Buergenstock Resort Lake Lucerne, near Stansstad
Americký viceprezident J.D. Vance, archivní foto.Foto: REUTERS – Nathan Howard
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Informuje o tom agentura Reuters, podle níž Vanceův projev u analytiků vzbudil pozornost kvůli spekulacím, že by se mohl stát republikánským prezidentským kandidátem v příštích volbách za dva roky.

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Republikáni se před listopadovými volbami do Kongresu potýkají s poklesem preferencí a zároveň pozorně sledují, který představitel strany by mohl jednou pokračovat v Trumpově odkazu.

Trump zatím neřekl, kterého kandidáta podpoří v prezidentských volbách v roce 2028, ale republikáni spekulují, že by se jeho nástupcem mohl stát právě Vance nebo současný ministr zahraničí Marco Rubio. Trump se podle ústavy o třetí funkční období ucházet nemůže, ačkoliv opakovaně naznačil, že se o to pokusí.

Vance v projevu hovořil o vlastenectví a tvrdil, že demokraté jsou proti tomu, co označil za vrozené právo Američanů na bezpečí a prosperitu. "Nedejte zemi skupině šílenců, protože s částmi naší politiky nesouhlasíte," řekl viceprezident, přičemž prezentoval republikány jako hlas zdravého rozumu a demokraty jako blázny.

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Na rozdíl od Trumpa, který často hovoří spatra, Vanceův zhruba 40minutový projev spíše připomínal oficiální řeč na nominačním sjezdu, píše Reuters.

V jednom zdánlivě spontánním okamžiku však jeden z demonstrantů zamával mexickou vlajkou, na což Vance reagoval vzkazem, ať se tam muž odstěhuje, pokud má Mexiko tak rád, a nabídl, že mu koupí letenku. Dav reagoval hlasitým potleskem a skandováním USA, USA, USA. Někteří účastníci také skandovali "48" v patrném odkazu na to, že by se Vance mohl stát po Trumpovi 48. prezidentem Spojených států.

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Jiní řečníci před Vancem vykreslovali demokraty jako nebezpečné extremisty, přičemž například republikánský senátor Ted Cruz tvrdil, že demokraté patří k "nové a nebezpečné rudo-zelené alianci" mezi islamisty a komunisty.

Trump, který promluvil k divákům v závěru sjezdu spolu s Vancem, projev svého viceprezidenta nekomentoval, ale vzkázal svým stoupencům, že "skončí v pekle", pokud nepůjdou k volbám. Prezident, který vystoupil v noci na čtvrtek se skoro dvouhodinovým projevem, slíbil, že bude mluvit krátce, ale i tak hovořil asi 25 minut. V jednu chvíli dokonce vyzval dav, aby po něm opakoval slib, že je "nejlepším prezidentem v historii Spojených států" a že půjdou k volbám.

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