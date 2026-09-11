Vance označil demokraty za blázny. Republikány vykreslil jako stranu rozumu

Americký viceprezident J.D. Vance v noci na pátek v projevu na závěr dvoudenního celonárodního sjezdu Republikánské strany označil republikány za stranu rozumu a opoziční demokraty za blázny. Prezident Donald Trump mezitím republikánským stoupencům vzkázal, že skončí v pekle, pokud v polovině jeho funkčního období nebudou volit v nadcházejících kongresových volbách.
Informuje o tom agentura Reuters, podle níž Vanceův projev u analytiků vzbudil pozornost kvůli spekulacím, že by se mohl stát republikánským prezidentským kandidátem v příštích volbách za dva roky.
Republikáni se před listopadovými volbami do Kongresu potýkají s poklesem preferencí a zároveň pozorně sledují, který představitel strany by mohl jednou pokračovat v Trumpově odkazu.
Trump zatím neřekl, kterého kandidáta podpoří v prezidentských volbách v roce 2028, ale republikáni spekulují, že by se jeho nástupcem mohl stát právě Vance nebo současný ministr zahraničí Marco Rubio. Trump se podle ústavy o třetí funkční období ucházet nemůže, ačkoliv opakovaně naznačil, že se o to pokusí.
Vance v projevu hovořil o vlastenectví a tvrdil, že demokraté jsou proti tomu, co označil za vrozené právo Američanů na bezpečí a prosperitu. "Nedejte zemi skupině šílenců, protože s částmi naší politiky nesouhlasíte," řekl viceprezident, přičemž prezentoval republikány jako hlas zdravého rozumu a demokraty jako blázny.
Na rozdíl od Trumpa, který často hovoří spatra, Vanceův zhruba 40minutový projev spíše připomínal oficiální řeč na nominačním sjezdu, píše Reuters.
V jednom zdánlivě spontánním okamžiku však jeden z demonstrantů zamával mexickou vlajkou, na což Vance reagoval vzkazem, ať se tam muž odstěhuje, pokud má Mexiko tak rád, a nabídl, že mu koupí letenku. Dav reagoval hlasitým potleskem a skandováním USA, USA, USA. Někteří účastníci také skandovali "48" v patrném odkazu na to, že by se Vance mohl stát po Trumpovi 48. prezidentem Spojených států.
Jiní řečníci před Vancem vykreslovali demokraty jako nebezpečné extremisty, přičemž například republikánský senátor Ted Cruz tvrdil, že demokraté patří k "nové a nebezpečné rudo-zelené alianci" mezi islamisty a komunisty.
Trump, který promluvil k divákům v závěru sjezdu spolu s Vancem, projev svého viceprezidenta nekomentoval, ale vzkázal svým stoupencům, že "skončí v pekle", pokud nepůjdou k volbám. Prezident, který vystoupil v noci na čtvrtek se skoro dvouhodinovým projevem, slíbil, že bude mluvit krátce, ale i tak hovořil asi 25 minut. V jednu chvíli dokonce vyzval dav, aby po něm opakoval slib, že je "nejlepším prezidentem v historii Spojených států" a že půjdou k volbám.
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