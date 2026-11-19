Obraz Châtaigniers en fleurs (Kvetoucí kaštany) od nizozemského malíře Vincenta van Gogha se v New Yorku vydražil za 190,4 milionu dolarů (téměř 4,3 miliardy korun), což je rekordní částka za dílo tohoto umělce, napsala ve čtvrtek agentura AFP. Obraz prodaný v aukční síni Sotheby´s se stal čtvrtým nejvýše vydraženým výtvarným dílem historie, uvedla AFP.
Postimpresionista, který prožil své poslední roky stíhán chudobou a duševní chorobou, namaloval dílo zachycující trojici žen kráčejících ve stínu rozkvetlých stromů v roce 1890 nedlouho před smrtí. Dražilo se v rámci aukce obrazů ze sbírky argentinských sběratelů umění Carlose Pedra Blaquiera a Nelly Arrietaové. Odhadovaná cena obrazu byla 180 milionů dolarů, bez aukčních poplatků dílo svým prodejcům vynese 165 milionů, napsala AFP.
Dosud nejdražším v aukci prodaným dílem Vincenta van Gogha byl s částkou 117,1 milionu dolarů (2,6 miliardy korun) obraz Kvetoucí sad obklopený cypřiši, vydražený v listopadu 2022.
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