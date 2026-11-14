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Zahraničí

„Války už mají plné zuby,“ říká sociolog. Průzkum ukázal, co si většina Rusů přeje

ČTK,Zahraničí
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Válka proti Ukrajině, trvající skoro pět let, připravila Rusy o víru ve světlou budoucnost. V průzkumu nezávislého sociologického střediska Levada více než polovina dotázaných, 52 procent, uvedla, že do budoucnosti hledí „spíše s obavami a úzkostí“.

Letos je v Rusku prakticky nemožné nebrat válku na vědomí. Nálety ukrajinských dronů vyřadily z provozu významnou část ruských rafinerii a v zemi vypukla palivová krize. (Ilustrační foto)
Letos je v Rusku prakticky nemožné nebrat válku na vědomí. Nálety ukrajinských dronů vyřadily z provozu významnou část ruských rafinerii a v zemi vypukla palivová krize. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock
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Takový pesimismus převládl poprvé od roku 2022, až dosud dotázaní nejčastěji hleděli do budoucna „spíše s klidem a jistotou“, upozornil server The Moscow Times.

Sociologové míní, že lidé jsou unaveni válkou, jejíž konec není na obzoru. „Velmi silně vzrostla únava a podráždění. Všichni mají války plné zuby,“ komentoval výsledky sociolog Oleg Žuravljov.

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Letos je v Rusku prakticky nemožné nebrat válku na vědomí. Nálety ukrajinských dronů vyřadily z provozu významnou část ruských rafinerii a v zemi vypukla palivová krize. Následovaly nálety na sklady největších internetových obchodníků a na datacentra, což vedlo k výpadkům v dodávkách zboží a k zádrhelům ve fungování populárních služeb.

Průzkumy společnosti FOM, považované za blízkou Kremlu a opakující se každý týden, ukázaly, že od dubna, kdy zesílily ukrajinské útoky na rafinérie, převládají mezi Rusy úzkostné pocity. Naposledy se tak dělo za mobilizace na podzim 2022, uvedl portál.

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„Mír za téměř jakýchkoliv podmínek“ je tím, po čem Rusové touží, interpretuje výsledky průzkumů politoložka Jekatěrina Šulmanová. Říjnový průzkum Levady ukázal, že skoro dvě třetiny Rusů dávají přednost mírovým rozhovorům před pokračováním války.

Současně se zhoršila situace v ekonomice, což má silný vliv na nálady. Jak upozornil Žuravljov, loajalita často závisí na zdrojích, které lidé mají v hotovosti. A podle statistik reálné disponibilní příjmy Rusů od ledna do září vzrostly o tři procenta, oproti 8,3 procentům před rokem. Od října se růst nejspíše ještě více zpomalí, vzhledem ke zvýšení komunálních poplatků.

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Hodně lidí už teď má potíže s penězi. V říjnu 30 procent dotázaných v průzkumu FOM prohlásilo, že během uplynulého roku byly jejich příjmy nižší než výdaje. Někteří sáhli po úsporách. Ekonomika stagnuje, země beznadějně zabředla do nesmyslné války. Lidé už vůbec netuší, jak dlouho by válka ještě mohla trvat, míní Lev Gudkov z Levady. Většina lidí „ani nechápe cíle, úkoly ani příčiny této války“, upozornil Žuravljov na vyznění průzkumů, ve kterých „nejde o čísla, ale o smysl“.

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