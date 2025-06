Válkou na Ukrajině to neskončí. Na to hlavní jsme v NATO zapomněli, varuje admirál

"Je to boj," řekl pro Business Insider Vandier, který stojí v čele Velitelství spojeneckých sil NATO pro transformaci a dohlíží na modernizační úsilí aliance.

V posledních desetiletích se armády NATO zaměřovaly převážně na méně náročné protipovstalecké operace na africkém kontinentu nebo třeba v Afghánistánu.

V této souvislosti spojenci přemýšleli o své vlastní obraně jinak a podpůrný průmysl se dostatečně nezaměřoval na přípravu aliance na moderní válku proti silnému protivníkovi.

Ruská plnohodnotná invaze na Ukrajinu v únoru 2022 spustila v celé Alianci poplach. Západní představitelé varovali, že Moskva by se mohla cítit povzbuzena k hlubšímu pronikání do Evropy, pokud nebude dostatečně odstrašena.

V posledních třech letech mnoho států NATO zvýšilo své výdaje na obranu a nakupovalo více zbraní. Země podél východního a severního okraje - přední linie Aliance, protože sdílejí hranice s Ruskem - posilují svou obranu. Mnozí však stále tvrdí, že je třeba udělat více.

"Myslím, že jsme zapomněli na všechny hlavní principy symetrické války, a proto je to oblast, do které musíme znovu investovat," řekl Vandier s odkazem na konflikt, v němž jsou bojující strany vyrovnanější.

Dodal, že vzhledem k tomu, že se základna obranného průmyslu v průběhu let tolik zmenšila, je její navýšení "velmi obtížné".

Dodávky špičkového vybavení, jako jsou válečné lodě, stíhačky a rakety, navíc mohou být procesem, který trvá roky. Třeba výroba jednoho letounu F-35 zabere přibližně 18 měsíců.

Vandier varoval, že pokud vypukne boj dříve, než NATO dostatečně posílí svou obranu, Aliance by mohla mít velký problém.

Vandier uznal, že NATO má před sebou ještě dlouhou cestu, než dosáhne svého plného potenciálu jako moderní bojová síla.

Členské země se zavazují vynakládat více svého HDP na obranu, ale proces přechodu od financování projektů k jejich realizaci zdaleka není jednoduchý. "Je to otázka rychlosti," řekl.

V roce 2014, kdy Rusko anektovalo Krym, se členové NATO dohodli na výdajích 2 % svého národního HDP na obranu. Od té doby, uprostřed zvýšené ruské agrese, počet spojenců, kteří tento cíl splnili nebo překročili, v loňském roce vzrostl ze tří na 22.

Generální tajemník NATO Mark Rutte začátkem června uvedl, že všichni spojenci letos dosáhnou cíle 2 %. Zároveň ale vyzval hlavy států, aby se na summitu koncem tohoto měsíce dohodly na novém cíli - 5 %, v souladu s výzvami Trumpovy administrativy.

"Faktem je, že v naší kolektivní obraně potřebujeme kvantový skok," řekl. "Musíme mít více sil a schopností, abychom mohli plně realizovat naše obranné plány. Nebezpečí nezmizí ani po skončení války na Ukrajině," doplnil.

"Rusko by mohlo připraveno použít vojenskou sílu proti NATO do pěti let," varuje Mark Rutte | Video: Associated Press