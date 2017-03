Válka vyhnala ze Sýrie už více než pět milionů uprchlíků

před 50 minutami

Poprvé za šest let syrské války přesáhl počet uprchlíků v sousedních zemích a v Egyptě pět milionů. Oznámil to Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Syřané prchají hlavně do Turecka, Libanonu, Jordánska, Iráku a Egypta. Po celý loňský rok se jejich počet v těchto zemích držel podle UNHCR na 4,8 milionu. Od začátku letošního roku jich ale začalo přibývat a úřad OSN jich nyní registruje 5,008 milionu. V táborech je jich přes 488 000. Nejvíce uprchlíků je v Turecku, kde jich je více než dva miliony, a v Libanonu, který je v přepočtu na vlastní obyvatele (šest milionů) syrskou migrací postižen vůbec nejvíc.

autor: ČTK

