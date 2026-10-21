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Zahraničí

Válka v kosmu? Rusové předvedli, co můžou provést západním družicím

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek
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Je to poprvé, co se v kosmu něco takového stalo. Ruský vojenský satelit Kosmos 2612 se přiblížil na vzdálenost pouhých 500 metrů k západní družici. Šlo o americký satelit ICEYE-X36 finské společnosti ICEYE, jež poskytuje zpravodajské informace ukrajinským ozbrojeným silám.

Satelit od finské firmy ICEYE patří k naprosté špičce. Je schopen pořizovat snímky za jakýchkoli podmínek, ve dne v noci. z tohoto důvodu se na něj zaměřují Rusové, kteří satelit několik dnů pronásledují vlastním systémem COSMOS
Satelit od finské firmy ICEYE patří k naprosté špičce. Je schopen pořizovat snímky za jakýchkoli podmínek, ve dne v noci. z tohoto důvodu se na něj zaměřují Rusové, kteří satelit několik dnů pronásledují vlastním systémem COSMOSFoto: Satelite Today
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Ruská družice provedla sérii úmyslných manévrů, jejichž cílem bylo přiblížit se k západnímu satelitu. Rusové chtěli pravděpodobně demonstrovat své schopnosti zasáhnout cizí družici, informoval v pondělí web americké televize CNN.

Podle analýzy společnosti LeoLabs zahájil Kosmos 2612 přibližovací manévr 15. října, kdy se vzdálenost mezi oběma družicemi začala rychle zmenšovat. Z původních zhruba 350 kilometrů se do následujícího rána snížila na méně než pět kilometrů.

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V dalších dnech ruská družice pokračovala v manévrování. Střídavě se pohybovala před americkým satelitem a za ním, opakovaně upravovala svoji oběžnou dráhu.

Během 18. října se podle odhadů LeoLabs ruský satelit přiblížil k americkému až na přibližně 500 metrů. Přesnou vzdálenost přitom nelze spolehlivě určit vzhledem k opakovaným manévrům a omezením dostupných sledovacích dat.

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V neděli a pondělí se ruská družice začala postupně vzdalovat a podle LeoLabs již nebezpečně blízké manévrování skončilo.

Podle amerického astrofyzika Jonathana McDowella jde o první známý případ, kdy se dvě aktivní družice na nízké oběžné dráze záměrně přiblížily bez souhlasu provozovatele jedné z nich. Podobné operace jsou sice běžnou součástí kosmických misí, například při spojování kosmických lodí, tam však probíhají se souhlasem obou stran.

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Družici ICEYE-X36 provozuje americká pobočka finské společnosti ICEYE. Satelit využívá technologii SAR (Synthetic Aperture Radar), tedy radar se syntetickou aperturou, který umožňuje pořizovat snímky zemského povrchu ve vysokém rozlišení bez ohledu na denní dobu nebo oblačnost.

Technologie má významné vojenské využití, protože umožňuje sledovat pohyb techniky, rozmístění vojenských jednotek a změny v infrastruktuře i za nepříznivých povětrnostních podmínek.

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Společnost ICEYE spolupracuje s ukrajinskou armádou od roku 2022. Letos v lednu oznámila rozšíření dohody s ukrajinským ministerstvem obrany, na jejímž základě poskytuje rozsáhlejší přístup ke své konstelaci radarových družic.

Není však potvrzeno, zda přímo ICEYE-X36 předává zpravodajská data Ukrajině. Společnost tuto informaci odmítla komentovat. Uvedla pouze, že situaci pečlivě sleduje a její družicová konstelace je navržena tak, aby byla odolná vůči případným výpadkům.

Ruský satelit Kosmos,který teď pronásleduje finský ICEYE. ICEYE dodává zpravodajské informace Ukrajině
Ruský satelit KosmosFoto: Wikipedia

Podezřelé aktivity ruských družic byly přitom zaznamenány již v letos květnu. Podle červnové analýzy britského think-tanku Royal United Services Institute (RUSI) čtyři ruské vojenské satelity upravily své oběžné dráhy tak, aby se dostaly do stejné orbitální roviny jako ICEYE-X36. Všechny čtyři byly vypuštěny během letošního dubna a jejich přesné schopnosti nejsou veřejně známé.

Analytici RUSI upozornili na několik možných důvodů ruského postupu. Moskva může prostřednictvím podobných manévrů zastrašovat západní provozovatele satelitních systémů, získávat zpravodajské informace nebo se pokoušet o rušení komunikace mezi družicemi a pozemními stanicemi.

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Teoreticky nelze vyloučit ani fyzické poškození satelitu. Žádný z těchto záměrů však dosud nebyl prokázán.

Rusko již v minulosti demonstrovalo schopnosti ničit kosmické objekty. V listopadu 2021 úspěšně otestovalo protidružicovou raketu, která zničila vlastní nefunkční satelit Kosmos 1408 a vytvořila rozsáhlé pole nebezpečných trosek.

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Ruské ministerstvo zahraničí navíc v roce 2022 varovalo, že komerční družice využívané k vojenské podpoře Ukrajiny se mohou stát legitimním cílem odvetných úderů.

Podle LeoLabs současný incident sám o sobě nedokazuje nepřátelský úmysl. Prokazuje však, že Rusko disponuje schopnostmi potřebnými k přesnému přiblížení, sledování a dlouhodobému manévrování v bezprostřední blízkosti cizích kosmických objektů. Tyto technologie mohou v budoucnu sloužit také ke zpravodajskému průzkumu, rušení nebo přípravě protidružicových operací.

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