Válka v Íránu postihla i japonské pochutiny. Obaly brambůrků ztratily svoji barvu

Válka na Blízkém východě ovlivňuje ekonomiku celého světa. Kromě globálního dopadu na pohonné hmoty nově postihla i japonskou značku slaného občerstvení. Společnost musela zavést změny v produkci obalů u svých brambůrků a jiných slaných pochutin.
Japonská firma Calbee oznámila, že dočasně přejde na černobílé obaly pro své nejznámější produkty. Informovalo o tom BBC. Japonsko totiž čelí nedostatku solventní nafty, což je směs získávaná z ropy, která se používá v produktech jako plasty a inkoust.
Firma uvedla, že černobílé obaly u produktů jako bramborové chipsy nebo krevetové krekry se v japonských obchodech začnou objevovat od 25. května.
Lehce solené chipsy Calbee, známé jako „usu shio“, se původně dodávaly v zářivě oranžovém sáčku s obrázkem žlutých chipsů a maskotem bramboráka v klobouku. Nové balení má pouze monochromatický nápis.
„Calbee bude i nadále flexibilně a rychle reagovat na změny ve svém provozním prostředí, včetně geopolitických rizik, a i nadále se zavázala k udržování stabilních dodávek bezpečných a vysoce kvalitních produktů. Žádáme o vaše pochopení,“ uvedla společnost v článku od agentury AP.
Zvyšování nákladů
Společnost Calbee uvedla, že není jasné, jak dlouho tato změna může trvat.
Dopad v potravinovém průmyslu je nejnovějším příkladem toho, jak uzavření Hormuzského průlivu ovlivňuje zbytek světa. Írán průliv uzavřel jako odvetu za americké a izraelské útoky na zemi, které začaly 28. února. Momentálně země zatím neúspěšně vyjednávají o příměří.
V posledních týdnech společnosti po celém světě varovaly, že narušení dodávek věcí, jako jsou paliva, plasty a helium, zvyšují náklady jejich podniků.
Firma Calbee ve svém prohlášení v článku od BBC uvedla, že změna designu jejich obalů je reakcí na „nestabilitu dodávek surovin uprostřed probíhajícího napětí na Blízkém východě. Toto opatření má pomoci udržet stabilní dodávky produktů“.
Válka v Íránu má velký dopad i na pohonné hmoty. Ceny ropy a plynu od začátku války prudce vzrostly, a to i v Česku. V dubnu česká vláda rozhodla o regulaci jejich cen a prodloužila opatření i na květen.
„Nafta se na čerpacích stanicích prodávala v průměru za 44,50 Kč/l a benzin Natural 95 za 41,10 Kč/l. Byly to nejvyšší hodnoty od října, respektive listopadu roku 2022,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.
Ceny nafty rostly i v Asii a od začátku konfliktu se téměř zdvojnásobily, což zvýšilo náklady pro podniky v regionu. Před válkou se zhruba 40 procent japonské nafty dováželo z Blízkého východu, řekl v úterý zástupce hlavního tajemníka japonské vlády Kei Sato, o čemž informovalo BBC.
Asijské země byly obzvláště tvrdě zasaženy uzavřením Hormuzského průlivu, protože jsou silně závislé na Blízkém východě skrze energii a další produkty související s ropou.
Polyesterové obaly
Například japonský výrobce potravin Mizkan, mezi jehož produkty patří sójové omáčky, musel 1. května pozastavit prodej některých produktů a dále také zvýšit ceny jiných kvůli nedostatku polyesterových obalů.
I výrobci automobilů jako Toyota a Hyundai uvedli, že jejich zisky byly zasaženy kvůli vyšším nákladům na materiály. Navíc mnoho leteckých společností po celém světě pozastavilo lety a uzemnilo některá letadla poté, co ceny leteckého paliv prudce vzrostly v důsledku války.
