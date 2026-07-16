„Válka skončí kolapsem.“ Kuleba řekl, jak vyhrát. Popsal Zelenského „třesení“

Bývalý šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba v rozhovoru pro pořad Spotlight analyzoval současný stav konfliktu a proměnu mezinárodní podpory. Podle něj už Ukrajina není v pozici slabšího hráče bez karet, jak ji loni popsal Donald Trump. Naopak, země dokázala stabilizovat frontu a přenést válku na ruské území. Klíčem k vítězství je však podle něj vytrvalost a pochopení, že kompromis není možný.
Ještě relativně nedávno byl tváří ukrajinské diplomacie, jako nejmladší ministr zahraničí provázel svou zemi prvními lety velké ruské invaze. Vyjednával o vojenské pomoci se světovými lídry a patřil k nejviditelnějším představitelům Ukrajiny na mezinárodní scéně.
V čele diplomacie skončil po zemětřesení na podzim 2024 (nahradil jej jeho náměstek Andrij Sybiha) a dnes tak už není členem vlády. O to otevřeněji ale komentuje světové dění.
„Tato válka neskončí vyjednáváním. Na konci bude podepsán nějaký papír, ale ten bude výsledkem kolapsu jedné z válčících stran, nikoli výsledkem dohody, kde obě strany v něčem ustoupí a ukončí válku na půli cesty,“ prohlásil Kuleba s tím, že konflikt je pro obě strany existenciální.
Ukrajina se podle něj musela naučit spoléhat sama na sebe. Zejména po loňské schůzce v Oválné pracovně, která byla původně vnímána jako katastrofa. „Uvědomila si, že musí zdvojnásobit úsilí při vývoji vlastních kapacit, aby nahradila americkou pomoc,“ vysvětluje.
V otázce mezinárodní podpory Kuleba vyzdvihl roli Evropy, která se stala hlavním pilířem stability. Právě evropská jednota podle něj donutila Donalda Trumpa korigovat své postoje.
„Hlavním poučením z tohoto období je, že jednota a efektivita jsou pro Evropu tou nejlepší bezpečnostní zárukou,“ podotkl.
Zároveň ale varoval před kritickým nedostatkem protiraketové obrany. Poukázal na alarmující nepoměr v zásobách střel Patriot: „Během prvních čtyř dnů války v Íránu odpálily Spojené státy více střel Patriot, než kolik jich poskytly Ukrajině za čtyři roky války“.
Posilování státu
Vnitřní politika Ukrajiny prochází pod vedením prezidenta Zelenského další vlnou změn, kterou Kuleba označuje za prezidentův specifický styl řízení.
„Stylem vládnutí prezidenta Zelenského je čas od času věcmi zatřást, obvykle jednou za rok, možná jednou za rok a půl… zkrátka takhle vede zemi,“ míní Kuleba.
Současný vývoj uvnitř Ukrajiny, včetně boje proti korupci na nejvyšších místech, vnímá jako důkaz posilování státu. „Poprvé v naší historii žijeme v situaci, kdy máme protikorupční orgány, které kvůli obvinění z korupce stíhají i ty nejvýše postavené úředníky, včetně členů vlády a šéfa prezidentské kanceláře,“ říká Kuleba.
„Není snad tohle nejlepší důkaz, že Ukrajina sílí?“ ptá se exministr. „Země jsou zkorumpované tehdy, když žádný zkorumpovaný úředník neskončí u soudu. Na Ukrajině je situace jiná,“ uzavřel.
Proč Dmytro Kuleba přirovnal současnou situaci Ruska k naději Václava Havla v rozpad Sovětského svazu? Kdo a proč je podle něj ideální kandidát na příštího premiéra v souvislosti s energetickou krizí? Proč ukrajinská vláda od roku 2020 prošla už devátým kolem rekonstrukcí?
Na tyto a další otázky odpovídá v pořadu Spotlight bývalý ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.
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