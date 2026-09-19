Válka s Íránem má údajně víc amerických obětí, než uvádí Pentagon

Od začátku konfliktu s Íránem na Blízkém východě zemřelo více amerických vojáků, než oficiálně uvedlo americké ministerstvo obrany, napsal v pátek deník The Washington Post (WP) s odkazem na šest informovaných zdrojů.
Podle pěti z nich zemřelo nejméně 22 vojáků, což je o čtyři více, než uvádí veřejná databáze Pentagonu. Šestý zdroj, který stejně jako ostatních pět hovořil pod podmínkou zachování anonymity, uvedl, že od 28. února, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa spolu s Izraelem zahájila údery na Írán, zahynulo 23 příslušníků ozbrojených sil USA.
Ne všechna nezveřejněná úmrtí přímo souvisejí s konfliktem, ale týkala se amerických vojáků, kteří se v době probíhajících bojů nacházeli na Blízkém východě, uvedla tato osoba. Zdroj dále tvrdí, že od zahájení bojových operací zahynuli také tři američtí smluvní pracovníci působící v této oblasti.
Databáze Pentagonu k pátku od začátku konfliktu s Íránem eviduje 18 úmrtí příslušníků ozbrojených sil USA, přičemž jde o přímé oběti nepřátelských akcí i vojáky, jejichž úmrtí není spojeno s útoky.
Detaily o nezveřejněných padlých, včetně jejich totožnosti a okolností úmrtí, zůstávají nejasné. Zdroje WP vyjádřily frustraci z toho, že Pentagon tato úmrtí nezahrnul do veřejné databáze.
Pentagon odmítl odpovědět na žádost WP o vysvětlení rozdílných údajů v počtu padlých vojáků.
Válka s Íránem, která je podle průzkumů veřejného mínění mezi Američany velmi nepopulární, se stala politickou přítěží pro prezidenta Trumpa a Republikánskou stranu před nadcházejícími listopadovými volbami do Kongresu. Způsoby, jakými administrativa eviduje oběti, byly začátkem roku pod drobnohledem poté, co jména čtyř amerických vojáků, kteří zahynuli v důsledku války s Íránem, byla na krátkou dobu vynechána z oficiálního seznamu Pentagonu.
K pátku je v databázi zaznamenáno 14 úmrtí, k nimž došlo v rámci operace Epic Fury (Epická zuřivost), což je název, který Trumpova administrativa dala operaci proti Íránu. Další čtyři úmrtí, která jsou uvedena v samostatné kategorii nazvané Zahraniční operace, se vztahují k červencovému příměří mezi Washingtonem a Teheránem, které později selhalo.
Pentagon mimo to uvedl, že od února zahynuli na Blízkém východě dva američtí vojáci při plnění úkolů, které nesouvisely s válkou proti Íránu. Jejich úmrtí, k nimž došlo na základnách napadených íránskými silami, nejsou uvedena v databázi.
Od začátku konfliktu s Íránem bylo podle databáze Pentagonu v boji zraněno více než 820 amerických vojáků. Mnozí z nich utrpěli poranění mozku v důsledku íránských protiúderů na americké základny na Blízkém východě.
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