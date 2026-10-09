Válka na Ukrajině se může ošklivě zvrtnout. Rubio řekl, čeho se USA bojí nejvíce

Zatímco Donald Trump tento týden opět vyjádřil přesvědčení, že se válka na Ukrajině chýlí ke konci, jeho ministr zahraničí Marco Rubio vidí situaci mnohem pesimističtěji. Ve středečním rozhovoru pro řecký list Kathimerini uvedl, že konflikt dospěl do fáze strategického patu a vyhlídky na diplomatické řešení jsou nyní v nedohlednu. Zároveň varoval před rozšířením konfliktu za hranice Ukrajiny.
„V tuto chvíli se nezdá, že by existovala vyhlídka na diplomatické řešení. Rusové definovali vítězství jako ovládnutí celého Doněcku. Opakovaně to prohlásili za svůj cíl a stále na něm trvají. Pro Ukrajinu je však taková podmínka jednoduše nepřijatelná,“ citoval ve čtvrtek Rubia server eKathimerini.
Slova amerického ministra zahraničí zazněla během jeho dvoudenní návštěvy Atén, kde s řeckými představiteli jednal o obranné spolupráci a regionální bezpečnosti. Rubio zároveň naznačil, že válka, která trvá již pátým rokem, se nevyvíjí podle původních představ ruského prezidenta Vladimira Putina.
„Nemyslím si, že právě takový průběh války měl Putin v plánu. Nevyvíjí se tedy podle jeho představ,“ podotkl šéf americké diplomacie.
Spojené státy se od loňského návratu Donalda Trumpa do Bílého domu snaží dosáhnout ukončení bojů, dosavadní jednání však zásadní průlom nepřinesla. Rubio nicméně zopakoval, že Washington je i nadále připraven jednání zprostředkovat.
„Věříme, že by to bylo v zájmu Ruska i Ukrajiny, v praxi se to ale ukazuje jako mimořádně složitý úkol,“ dodal americký šéfdiplomat.
Dva způsoby, jak prolomit pat
Podle Rubia lze současný strategický pat prolomit pouze dvěma způsoby: „Buď prostřednictvím vyjednané dohody, nebo eskalací z jedné či obou stran, která se nakonec rozšíří za hranice původního konfliktu.“
Washington má obavy především z toho, že by se situace mohla vymknout kontrole například kvůli sabotážím v sousedních zemích. „Obáváme se sabotáže v některé ze sousedních zemí, která by se mohla vymknout kontrole,“ vysvětlil Rubio.
Upozornil také, že Moskva zřejmě hodlá blížící se zimu využít k masivním útokům na ukrajinskou energetickou infrastrukturu: „Domnívám se, že existují jasné náznaky, že Rusko chce nadcházející zimu využít k tomu, aby zničilo i to, co z ukrajinské elektrické sítě ještě zbývá, a donutilo Ukrajinu ke kapitulaci.“
Trump slibuje rychlý konec války
Slova šéfa americké diplomacie jsou přitom v ostrém kontrastu s optimismem Donalda Trumpa, který rovněž také právě ve středu prohlásil, že se konflikt na Ukrajině chýlí ke konci.
„V té válce umírá obrovské množství lidí. Je absurdní, co se stalo. Ale věřte mi - i když to tak nevypadá, ve skutečnosti jsme blízko konci,“ uvedl šéf Bílého domu.
Jaké konkrétní signály ho k tomuto závěru vedou, však nevysvětlil. S podobnými výroky přitom Trump přicházel v posledním roce opakovaně a vyzýval Volodymyra Zelenského i Vladimira Putina k dohodě o příměří.
Mírové rozhovory přitom mají pokračovat už v pátek. Zelenskyj ve čtvrtek oznámil, že ukrajinští vyjednavači odcestují na další kolo jednání do Spojených států. Zároveň na Trumpa apeloval, aby zvýšil tlak na Moskvu.
Američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner se mají s ukrajinskou delegací sejít v Miami. Podle zdrojů obeznámených s přípravami chtějí projednat nové návrhy a pokusit se připravit společný plán na ukončení konfliktu.
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