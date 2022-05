Odplata bude ničivá. Ukrajina dělá v soudech s vojáky chybu, míní expertka

Kyjev by se teď neměl vydávat cestou soudních procesů s ruskými vojáky, jen tím druhé straně nahrává, míní profesorka mezinárodního práva Mary Ellen O'Connellová. Rusko bude podle ní ukrajinské soudy vnímat jako pomstu a pravděpodobně se uchýlí ke svým vlastním procesům. "A to by mohlo být pro ukrajinské vojáky v ruských rukou nesmírně zničující," uvedla v rozhovoru pro agenturu Associated Press.

Podle O'Connellové by Kyjev měl místo soudních procesů spíše s ruskou stranou vyjednávat o výměně zajatců. "To by Ukrajince ukazovalo jako ty hodné v celém konfliktu, kteří projevují určitý soucit, ochotu vyjednávat, a zkrátka jako ty, kteří nechtějí trestat ruského vojáka za to, co páchají ruští představitelé," podotkla profesorka. "Já se ale obávám, že se současným přístupem Ukrajiny se tohle přesně vytrácí," dodala.

Kreml by podle ní pak mohl případné soudní procesy s ukrajinskými vojáky využívat ke své propagandě. "Jejich dezinformační kampaň se pak přesune do soudní síně, aby tím ruští vojáci a obyvatelé získali silnější pocit, že to, co Rusko dělá, je spravedlivé," zdůraznila O'Connellová z univerzity v Notre Damu v americkém státě Indiana.

Ukrajinský soud v pondělí odsoudil na doživotí ruského vojáka Vadima Šišimarina za zavraždění neozbrojeného civilisty. Jednalo se o první proces za válečné zločiny od začátku ruské invaze na Ukrajinu na konci února.

Jednadvacetiletý seržant byl shledán vinným za to, že 28. února na rozkaz jiného ruského vojáka zastřelil z okna auta dvaašedesátiletého Ukrajince ve vsi Čupachivka na severovýchodě Ukrajiny. Svou vinu přiznal hned v první den procesu a řekl, že svého činu lituje a neměl v úmyslu zabít. Obhájce uvedl, že se jeho klient proti rozsudku odvolá.

Podívejte se na video v úvodu článku, kde analytička také uvádí, zda Ukrajina jedná v souladu s mezinárodním právem a jaké jiné možnosti by mohla v procesech s ruskými vojáky nyní využít.