Co když Putin nařídí jaderný útok? Byl by to nejspíš jeho konec, míní analytička

Jsme svědky dramatické eskalace konfliktu na Ukrajině, v příštích týdnech bude docházet k dalším útoků na civilisty, míní britská politická expertka Barbara Yoxonová. Podle ní je patrné, že mnozí ruští nacionalisté jsou nyní s výsledky ruských jednotek velmi nespokojení. „Putin je tak pod stále větším tlakem, aby udělal něco, čím na Ukrajině uspěje, aby se sám udržel u moci,“ podotýká expertka.

Pokud by se Kreml rozhodl k použití jaderných zbraní, do následné eskalace by se podle ní zapojily nejen Spojené státy, ale pravděpodobně i další země, které jaderným arzenálem nedisponují. "A to by nevyhnutelně vedlo k tomu, že by Rusko válku prohrálo. A u toho by to ale neskončilo," uvádí analytička v rozhovoru pro agenturu Associated Press.

Nastalá situace by podle ní poté mohla vést k úplnému svržení ruského režimu v jeho současné podobě. "Pro mnoho ruských elit by užití jaderných zbraní bylo zcela kontraproduktivní," komentuje Yoxonová z univerzity v anglickém Lancasteru. "Pokud to ale Putin skutečně nařídí, pravděpodobně ho tak od moci odstaví jeho elity, kterým jde spíše o vlastní přežití než o vítězství ve válce," dodává.

V příštích měsících lze podle ní očekávat, že se do konfliktu zapojí Bělorusko, což by mohlo vést k vážnému oslabení ukrajinské armády. "Musela by totiž s Běloruskem bojovat na mnoha místech a nebyla by schopna dosáhnout tak významných územních zisků," míní expertka.

Vojenské zapojení Číny, která v poslední době spíše přehodnocuje svou poměrně silnou podporu Ruska a nedávno ani nepodpořila ruskou anexi čtyř ukrajinských regionů, ale na druhé straně neočekává.

Podívejte se na video v úvodu článku, kde analytička také popisuje další možnosti vývoje války na Ukrajině.