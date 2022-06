Just: O ruské inflaci se lže. Zdražuje se i 100 procent, tiskne se na hnědý papír

Rusy nyní tolik netrápí prázdné regály jako na začátku války na Ukrajině, ale spíše růst cen, míní Jiří Just, publicista žijící v Moskvě. Podle ruského statistického úřadu tam inflace dosahuje 17 procent. "Jenže to jsou oficiální čísla. Když člověk přijde do obchodu, tak vidí, že zdražení je mnohem vyšší a dosahuje 40 až 50, u některého zboží dokonce 100 procent," říká Just pro Aktuálně.cz.

6:01 Válka na Ukrajině: Novinář Jiří Just o zdražování a rostoucí inflaci v Rusku | Video: Kristýna Pružinová, Jakub Zuzánek

reklama V Rusku podle novináře rostou ceny jak u základních potravin, jako je chléb, cukr nebo pohanka, tak i u mobilních telefonů nebo počítačů. "Zdražuje i taková malichernost jako kancelářský papír," uvádí Just. "Je ho nedostatek i proto, že Rusko bělící barvivo na papír dováželo. Takže teď vám lékař nevytiskne recept na klasickém bílém papíru, ale na takovém hnědém," dodává. Podle posledních dat ruského statistického úřadu žije v zemi 21 milionů obyvatel na hranici chudoby, čili přibližně každý sedmý Rus. "A to je velice otřesné číslo. Obzvlášť když ruský režim tvrdí, že země je v nejlepším možném období za posledních 100 let," podotýká publicista. "Rusové jsou na tom hůř a hůř a sankce jsou jen pozadí, které koriguje už tak špatnou situaci," dodává. Na druhé straně ale zdůrazňuje, že Rusové stále věří svému prezidentovi Vladimiru Putinovi a jeho ideologii a jsou kvůli tomu ochotní slevit ze svých životních nároků. "Propaganda s tím samozřejmě operuje a cílí na velmocenské a imperiální city Rusů. Oni jsou schopní obětovat svou životní úroveň ve prospěch velkého Ruska," míní Just. Podívejte se na video v úvodu článku, kde publicista také zmiňuje, jak je západními sankcemi zasažená zdravotnická péče v Rusku či jakými způsoby si podle něj Vladimir Putin stále udržuje legitimitu svého režimu.