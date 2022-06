Just: Konec "denacifikace". Putin nenápadně mění strategii, Rusové mu tleskají

Ruský prezident Vladimir Putin mluvil v počátcích invaze na Ukrajinu především o nutnosti denacifikace. Teď ale od tohoto pojmu ustupuje a své kroky spíše obhajuje myšlenkou imperialismu. "To je pro Rusy jasnější a hmatatelnější poselství. Dělá jim to dobře, protože v každém Rusovi sídlí malinký imperialista a revanšista," komentuje pro Aktuálně.cz změnu komunikační strategie publicista Jiří Just.

6:11 Válka na Ukrajině: Novinář Jiří Just o ruském veřejném mínění | Video: Kristýna Pružinová, Jakub Zuzánek

Pojem denacifikace neměl podle Justa mezi Rusy takovou odezvu i kvůli tomu, že nevnímají celý ukrajinský národ jako nacisty, jak proklamovala kremelská propaganda. "Ukazují to i sociologické průzkumy," uvádí Just, který dlouhodobě žije v Moskvě. "Jako nacisty vnímají jen některé vojenské jednotky, jako je například pluk Azov," dodává. Obyvatelé Ruské federace podle něj válku na Ukrajině i po čtyřech měsících jejího trvání stále podporují a věří, že postupuje podle plánu. "Stále se domnívám, že Rusům tato situace vyhovuje a skutečně naplňuje jejich ambice," míní publicista. "Protože pokud Putin před 20 lety řekl, že rozpad Sovětského svazu byla největší geopolitická katastrofa, tak tím nevyjádřil jen své postoje, ale i postoje většiny Rusů," dodává Just. Podívejte se na video v úvodu článku, kde publicista také uvádí, proč Rusové zatím nepociťují dopady války tolik jako obyvatelé evropských států.