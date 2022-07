Analytik: Rusko sílí. Boj o velké město na Donbase byl pro Ukrajince zdrcující

Ruské síly získaly minulou neděli pod svou kontrolu ukrajinský Lysyčansk. Boj o město v Luhanské oblasti byl pro Ukrajince podle britského analytika Samuela Cranny-Evanse "neuvěřitelně zničující" a utrpěli při něm velké ztráty. "Frontová linie se tím teď ale upevnila. Pro Ukrajince je nicméně velmi těžké ji udržet a neustoupit, aby mohli začít zpomalovat ruský postup," vysvětluje expert.

Pád Lysyčansku do ruských rukou podle analytika z britského výzkumného institutu Royal United Services Institute (RUSI) změnil podobu válečné fronty na Ukrajině. "Dříve byli Ukrajinci do značné míry obklíčeni ruskými silami, nebo přinejmenším ze tří stran uzavřeni, což vytvářelo spoustu problémů, jako to známe i z minulosti," komentuje Cranny-Evans v rozhovoru pro agenturu Reuters.

Rusové na základě jeho informací mají v oblasti Severodoněcku stále velké množství vojsk. Otázkou ale podle něj je, zda již v regionu nenarážejí na své limity. "Protože jinak mohou být schopni přerozdělit tyto síly ještě do jiné části fronty. A tady si nejsem úplně jistý, zda by se jim Ukrajinci byli schopni v tomto případě ubránit," dodává bezpečnostní expert.

Reálná situace ukrajinské armády je podle něj nyní velkou neznámou. "Mnoho vojáků bylo v Lysyčansku zabito nebo zraněno, spotřebovali spoustu munice, které už se beztak nedostává," komentuje Cranny-Evans. "Takže po celou dobu teď Ukrajinci po vojenské stránce nesmírně trpěli," dodává.

Rusko se podle posledních informací ukrajinského generálního štábu snaží dostat plně pod kontrolu ukrajinskou Luhanskou oblast. V sousední Doněcké oblasti pokračuje v útočných operacích ve směru na Slovjansk.

Podívejte se na video v úvodu článku, kde expert také uvádí, jak se v Lysyčansku zachovala ukrajinská armáda či jaké možné scénáře připadají ze strany Ruska v úvahu.