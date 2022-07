Hrozila jim pomalá smrt. Proč Rusové propustili své nejhorší nepřátele?

Mezi Ruskem a Ukrajinou proběhla doposud největší výměna zajatců od počátku invaze. Země si v minulém týdnu vyměnily 144 bojovníků. Mezi nimi bylo i 43 členů pluku Azov, které ruská strana označuje za nacisty a v minulosti jim hrozila popravou. "S postupem času bude k výměnám zajatců dál docházet. Obě strany to potřebují, aby doplnily stav svých armád," komentuje analytik Michal Lebduška.

I přesto, že se jedná o doposud největší výměnu při válce na Ukrajině, nepředstavuje podle Lebdušky zásadní obrat. "Je to jedna z mnoha epizod války. Není to nic, co by v Rusku budilo zásadnější pozornost," komentuje analytik z Asociace pro mezinárodní otázky. "Dovedl bych si představit, že by se to propagandisticky dalo víc využít, kdyby tam z pluku Azov byly mediálně známé osobnosti," dodává.

Podle něj se dá očekávat, že i nadále bude docházet k výměně vojáků, a to i z pluku Azov, který kremelská propaganda využívá jako důkaz pro to, že je potřeba usilovat o "denacifikaci" Ukrajiny. Zahraniční pozorovatelé upozorňovali na to, že právě tito muži a ženy budou mučeni a popravováni. I kvůli tomu, že je za nacisty má řada vojáků nejen ze separatistických republik.

"Mohou si případně nechat známé osobnosti pro propagandistické účely, ale řadových vojáků se to týkat nebude," míní Lebduška.

Od počátku invaze Rusko zajalo nebo se mu vzdalo přes šest tisíc ukrajinských vojáků, uvedl minulý týden mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov. Agentura AFP ale poznamenala, že tuto informaci nebylo možné nezávisle ověřit. Kyjev se k ruskému prohlášení zatím nevyjádřil.

Podle Konašenkova se největší výměna odehrála "na přímý rozkaz vrchního velitele ruských ozbrojených sil", tedy prezidenta Vladimira Putina. Většinu navrátilců na ruské straně tvoří bojovníci Doněcké a Luhanské lidové republiky. Mezi propuštěnými Ukrajinci je 95 obránců mariupolských oceláren Azovstal. Většina bojovníků z obou zemí je zraněná.

Podívejte se na video v úvodu článku.