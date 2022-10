Teror bez efektu. Rusové utrpí velkou porážku už v tomto roce, míní Svárovský

Rusové už nemají moc možností, jak Ukrajině vojensky odpovědět, jejich armáda je odsouzená k porážce, míní bezpečnostní analytik Martin Svárovský. Podle něj by ruské jednotky mohly ztratit schopnost odolávat těm ukrajinským ještě v tomto roce. "Bohužel ale můžeme očekávat, že teror civilního obyvatelstva teď bude nadále pokračovat," uvádí v rozhovoru pro Aktuálně.cz

Raketové útoky na civilní objekty podle Svárovského Rusku nepomohou zvrátit situaci ve válce. "Ba právě naopak. Teď už vidíme, že arzenál přesně naváděných střel se jim tenčí, a pokud ho vystřelujete do civilní oblasti, tak je to tragické z hlediska ztráty lidských životů, ale pokud nejste schopni zasáhnout vojenská zařízení, což Rusové nebyli, tak vám to nijak vojensky nepomůže," míní analytik.

Z taktických důvodů je podle něj vyloučené, že by se Rusko nyní uchýlilo k použití jaderných či chemických zbraní. "Ke kobercovým náletům pravděpodobně také nedojde, a to ze dvou hlavních důvodů. Jedním je to, že se historicky ukázaly jako kontraproduktivní," vysvětluje Svárovský, vedoucí programu bezpečnostních strategií a analytik bezpečnostního centra Evropské hodnoty. "A za druhé na ně ruské letectvo nemá," dodává.

To podle něj od začátku války nebylo schopné poskytovat dostatečnou oporu pozemním jednotkám a jeho celkový výkon přispěl k neúspěchu Rusů ve válce. "Proč tomu tak je, to ještě ukážou analýzy, ale zřejmě se jednalo o přecenění vlastních schopností. Ale již od začátku se jim nepodařilo vyřadit ukrajinskou protileteckou obranu," komentuje Svárovský.

Podívejte se na video v úvodu článku, kde analytik dál popisuje, jak by se mohla situace na frontě na Ukrajině vyvíjet.